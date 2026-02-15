סרטונים ויראליים ממפעלים בהודו חושפים מציאות דיסטופית שבה פועלי טקסטיל מתעדים כל תנועת יד זעירה וכל "קיצור דרך" מקצועי | המידע שנאסף משמש לאימון בינה מלאכותית ורובוטים, במה שנראה כהכשרת הדור הבא של העובדים – המכונות שיחליפו אותם ביום מן הימים (חדשות בעולם)
משרד ההגנה של בלגיה ערך בסוף השבוע שעבר סיור במפעל הגדול ביותר לייצור נשק ותחמושת בבלגיה - HERSTAL FN | הסיור יועד לנספחים צבאיים שמוצבים בבריסל, בהם גם נספח צה"ל לבלגיה, אל"ם משה טטרו | נוכחותו בסיור גררה מחאה מצד עובדי המפעל, שפתחו בשביתה כללית ועצרו את העבודה במפעל ל-24 שעות (בעולם)
ענקית הרכב האמריקנית מפתחת צי רובוטים הומנואידים באמצעות רשת ייצור סינית ענפה - ומכוונת להקמת "מפעל רובוטים" ראשון מסוגו | עם זאת, התחרות מול שוק הרובוטיקה הסיני מתחממת, וטסלה מבצעת את אחד הצעדים האסטרטגיים הדרמטיים בתולדותיה (טכנולוגיה)
סטארט־אפ חדש בשם Agile ONE ממינכן חושף רובוט הומנואידי תעשייתי, שפותח לעבוד בסביבת מפעל אמיתית, לבצע עבודות חוזרות ומדויקות, לתקשר בקול עם עובדים אנושיים ולהתמודד עם תנאי עבודה מאתגרים - תוך שילוב 71 דרגות חופש, חמש אצבעות בכל יד וסוללה המחזיקה עד שמונה שעות עבודה רציפות (טכנולוגיה)
חברת UBTECH הסינית מציגה את Walker S2 - הרובוט ההומינואידי התעשייתי הראשון בעולם המסוגל לעבודה רצופה 24 שעות ביממה, באמצעות מערכת החלפת סוללות אוטונומית חדשנית תוך 3 דקות בלבד, ללא התערבות אנושית או השבתת המערכת (טכנולוגיה)
פיצוץ העז במפעל הכימיקלים שבמחוז שאנדונג, מזרח סין, גרם למותם של לפחות חמישה בני אדם, עשרות נפצעו, ונגרם נזק רב למבנים באזור | מאות אנשי חילוץ והצלה פועלים בזירה, בעוד הרשויות בודקות את הסיבות לאסון ומתריעות בפני זיהום אוויר מסוכן | האירוע ממחיש את האתגרים המתמשכים בתחום הבטיחות התעשייתית בסין, במיוחד בענף הכימיקלים, ומעלה שאלות קשות בנוגע לאכיפת תקני בטיחות ולפיקוח על מפעלים מסוכנים במדינה (בעולם)