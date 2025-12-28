מין נדיר שנחשב כמעט נכחד אותר מחדש בדרום תאילנד - במסגרת הסקר הרחב ביותר שבוצע אי פעם עבורו | החוקרים מדווחים על סימני רבייה טבעית, אך מזהירים כי הרס בתי גידול ובידוד גיאוגרפי ממשיכים לאיים על הישרדותו (מעניין, עולם החי)
רגע נדיר ומסוכן תועד בהודו, כאשר נמר ישב רגוע באמצע כביש וגרם לעיכוב תנועה של שעות | תושבים מציינים כי הופעת חיות בר בכביש זה הפכה כמעט לשגרה | רשויות במקום ממליצות לנוסעים לשמור על זהירות, להימנע מצפצופים ולעולם לא לצאת מהרכב בנוכחות בעלי החיים (מעניין)
עובד בגן החיות התנ"כי בירושלים, כבן 36, הותקף היום (שישי) על ידי נמר במהלך עבודתו במקום. אמבולנס של איחוד הצלה פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם כשהוא סובל מפציעות קשות בצוואר ומאוחר יותר נקבע מותו בביה"ח | המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות המקרה (בארץ)