פגישה מרגשת

הצייד המהיר בתבל קפא מול כנפי פרפר: המפגש המפתיע של גוזלי הבז

הבז נחשב לאחד הטורפים המהירים והקטלניים ביותר בטבע, מכונת ציד משוכללת שמטילה אימה על השמיים | אך מסתבר שגם ללוחם המיומן ביותר יש רגעים של תמימות מוחלטת, כפי שמוכיח התיעוד הוויראלי הממיס הבא (חדשות בעולם)

הבז הוא לא סתם עוד עוף דורס; הוא נחשב לבעל החיים המהיר ביותר בעולם שתועד אי פעם. בעת צלילה לעבר טרפו, הוא מסוגל להגיע למהירות מדהימה של 320 קמ"ש ולעמוד בכוח G הגבוה אף מזה של מטוס קרב (עד 25G).

עם מקור חזק בעל בליטה דמוית שן וראייה חדה, הבזים הגדולים מסוגלים לצוד יונקים ועופות עד לגודל של ארנבת או אווז. מדובר בטורף שמתמחה בציד חי בלבד ומהווה סמל לעוצמה ומהירות בטבע.

למרות המוניטין המאיים של הבז כבוגר, סרטון ויראלי חדש חושף צד אחר לגמרי של הציפור הדורסנית ברגעיה הראשונים. בסרטון נראית קבוצת גוזלי בז (ככל הנראה מסוג בז מצוי) כשהם שוהים בתוך תיבת קינון מוגנת. השלווה בתיבה מופרת כאשר אורח לא צפוי מחליט לבקר: פרפר סגול ומרשים (מסוג Apatura iris) שנכנס פנימה בתעופה קלילה.

התגובה של הגוזלים למראה היצור הצבעוני והמרפרף השאירה את הגולשים משועשעים. למרות שמבחינה גנטית מדובר בטורפים עתידיים, המפגש הראשוני עם הפרפר הותיר אותם המומים ומופתעים לחלוטין.

אחד הגוזלים בקדמת התמונה נראה עם מקור פעור לרווחה ועיניים לטושות, בהבעה שנראית אנושית להפליא של תדהמה ופליאה. ומזקק את הרגע שבו שגם הטורפים הגדולים ביותר מתחילים את דרכם עם המון סקרנות ותמימות מול היופי הפשוט של העולם.

