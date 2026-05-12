הבז בפאניקה ( צילום: מסך )

הבז הוא לא סתם עוד עוף דורס; הוא נחשב לבעל החיים המהיר ביותר בעולם שתועד אי פעם. בעת צלילה לעבר טרפו, הוא מסוגל להגיע למהירות מדהימה של 320 קמ"ש ולעמוד בכוח G הגבוה אף מזה של מטוס קרב (עד 25G).

עם מקור חזק בעל בליטה דמוית שן וראייה חדה, הבזים הגדולים מסוגלים לצוד יונקים ועופות עד לגודל של ארנבת או אווז. מדובר בטורף שמתמחה בציד חי בלבד ומהווה סמל לעוצמה ומהירות בטבע.

מהיר וקטלני הבז שימש כהשראה למפציץ הטוב ביותר בכל הזמנים ( צילום: רשתות חברתיות )

למרות המוניטין המאיים של הבז כבוגר, סרטון ויראלי חדש חושף צד אחר לגמרי של הציפור הדורסנית ברגעיה הראשונים. בסרטון נראית קבוצת גוזלי בז (ככל הנראה מסוג בז מצוי) כשהם שוהים בתוך תיבת קינון מוגנת. השלווה בתיבה מופרת כאשר אורח לא צפוי מחליט לבקר: פרפר סגול ומרשים (מסוג Apatura iris) שנכנס פנימה בתעופה קלילה.

הבז בפאניקה ( צילום: רשתות חברתיות )