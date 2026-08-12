מנקר עיניים: העץ הנדיר ביותר בעולם ששווה יותר מזהב ( צילום: מסך )

בטבע קיים עץ נדיר במיוחד שמסוגל לשרוד מאות שנים ללא כל סימני ריקבון, ובנוסף לכך הוא מציג מראה ייחודי של חוטי זהב טבעיים השזורים בתוכו. מדובר בעץ ה"נאנמו חוטי זהב" (Jinsi Nanmu), אחד מהחומרים הנדירים והיקרים ביותר בעולם, שבתקופות עברו היה מיועד אך ורק לשימושה של משפחת הקיסר הסינית.

העץ, המזוהה בעיקר עם המין הבוטני Phoebe zhennan, בולט בזכות הברק הטבעי והמיוחד שלו. כאשר אור נופל על פני השטח המלוטש של העץ, נוצרת תופעה ויזואלית של "חוטי משי" או זהב הנעים ומשתנים בהתאם לזווית המבט, ומכאן שמו המיוחד.

מנקר עיניים: העץ הנדיר ביותר בעולם ששווה יותר מזהב - צילום: רשתות חברתיות מנקר עיניים: העץ הנדיר ביותר בעולם ששווה יותר מזהב | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:39

מלבד היופי המרשים, העץ ידוע בעמידותו יוצאת הדופן מול תהליכי ריקבון וביציבות המבנית הגבוהה שלו. תכונות אלו הפכו אותו לחומר המועדף לבניית רהיטים וארמונות עבור השושלות הקיסריות מינג וצ'ינג בסין. לקראת המערכה מול סין? הצי האמריקני משדרג 19 צוללות תקיפה אריה לוי | 09.08.26 הנדירות ההיסטורית של עץ ה-Jinsi Nanmu הפכה אותו לסמל מעמד ברמה הגבוהה ביותר. בתקופות קדומות, כריתת העץ והשימוש בו לצורכי בנייה דרשו אישור מיוחד מחצר הקיסר, והרשות להשתמש בו הייתה שמורה אך ורק למשפחת המלוכה. כיום, ערכו של העץ ממשיך להיות גבוה ביותר; על פי דיווחים שונים, עמוד בודד העשוי מנאנמו מוזהב במבנה היסטורי מוערך בסכום אדיר של כ-2.7 מיליארד יואן.

מנקר עיניים: העץ הנדיר ביותר בעולם ששווה יותר מזהב - צילום: רשתות חברתיות מנקר עיניים: העץ הנדיר ביותר בעולם ששווה יותר מזהב | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:59

אף על פי שחלק מהדיווחים על מחירים אסטרונומיים מגיעים ממקורות שאינם מאומתים במלואם, אין חולק שהשילוב הייחודי בין ההיסטוריה הקיסרית לבין היופי הטבעי הנדיר הופך את עץ ה-Golden Nanmu לאגדה חיה גם בימינו.