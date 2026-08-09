בהחלטה אסטרטגית משמעותית, הכריז הצי האמריקני על תוכנית להסבת 19 צוללות תקיפה מתקדמות למשגרות טילים מונחים. השינוי המבני הנרחב מיועד להעניק מענה להתעצמות הצבאית המואצת של סין באזור האוקיינוס השקט, ולאפשר לוושינגטון לשמור על יתרון ימי באזורים בהם צפויים עימותים פוטנציאליים.

הדיווח על התוכנית מתפרסם על רקע דיווחים מדאיגים בנוגע ליכולות המוגבלות של ארצות הברית בתחום הטילים, לאחר המלחמה עם איראן.

על פי התוכנית, צוללות מסדרת וירג'יניה יקבלו מודול מטען ייעודי באורך של כ-25 מטרים, שיוסיף 28 תאי שיגור נוספים לצד 12 התאים הקיימים כיום. השדרוג יאפשר לכל צוללת לשאת טילי טומהוק המיועדים לתקיפת מטרות יבשתיות, לצד כלי טיס היפר-סוניים מתקדמים שנועדו לחדור דרך מערכות ההגנה האווירית והימית של סין.

מומחים מציינים כי היכולת החמקנית של הצוללות תאפשר להן לפעול בקרבה רבה לאזורי הליבה של היריב. סידהארת קאושאל, עמית בכיר במכון השירותים המאוחד המלכותי בלונדון, הסביר: "צוללות הן אחת היכולות הבודדות שיכולות לשהות ליד או בתוך שרשרת האיים הראשונה בבטיחות יחסית". לדבריו, קירוב הטילים למטרות מקצר באופן משמעותי את זמן התגובה של היריב.

המהלך מתבצע על רקע פרישתן ההדרגתית של ארבע צוללות טילים ותיקות מסוג אוהיו, שהוסבו בעבר מנשק גרעיני לגרסאות קונבנציונליות והיו מסוגלות לשאת עד 154 טילי טומהוק כל אחת. בראדלי מרטין, קפטן לשעבר בצי וחוקר במכון ראנד, הגדיר את הצוללות הללו כ"הפלטפורמה עם היכולת הגדולה ביותר לשגר מטעני טילים קונבנציונליים".

אחת מצוללות האוהיו, בשם ג'ורג'יה, החלה בתהליך הוצאה משירות בחודש שעבר, ושלוש הנותרות צפויות לפרוש בשנים הקרובות. על פי נתוני מועצת הבסיס התעשייתי של הצוללות בוושינגטון, פרישת הכלים הוותיקים תגרום לירידה זמנית של עד 60% ביכולת התקיפה התת-ימית של הצי האמריקני.

הצוללות המשודרגות הראשונות מסדרת וירג'יניה צפויות להיכנס לשירות פעיל רק בשנת 2029, והאחרונה בסדרה מתוכננת להצטרף בשנת 2038. למרות הפער הזמני שנוצר בכוח האש, מפקדים בכירים בצי הביעו אמון מלא בתהליך. תת-אדמירל רוב גאושר, מנהל תוכניות הצוללות, הדגיש: "צוללות אלו יבטיחו שהצי ימשיך לשלוט בתחום התת-ימי במשך עשורים".

מפקד כוחות הצי, אדמירל דריל קאודל, ציין כי הדור החדש ייבנה על המורשת של צוללות האוהיו תוך הצגת "יכולת שרידות והסתגלות גבוהה יותר". אנליסטים מסבירים כי אף שכל צוללת חדשה תישא כרבע מכמות הטילים של צוללת אוהיו אחת, פיזור המטענים על פני מספר רב של כלי שיט יקשה על צבא סין לעקוב אחר כוחות הצי.

המהלך האמריקני מגיע כתגובה לתוכנית התחמשות מואצת של בייג'ינג. בין השנים 2021 ל-2025 השיק הצי הסיני עשר צוללות גרעיניות לעומת שבע בלבד של ארצות הברית, ובמהלך ארבע שנים הגדיל כוח הרקטות הסיני את מלאי הטילים שלו ב-50%. בנוסף, סין חשפה כלי תת-ימי לא מאויש במצעד צבאי במטרה לחזק את היערכותה לפעולה בטייוואן.

ההיערכות המחודשת של וושינגטון מתרחשת גם על רקע דלדול במלאי התחמושת האמריקני, בעקבות תקיפות "מבצע פטיש חצות" בשנת 2025 על אתרי הגרעין באיראן בהנחיית הנשיא דונלד טראמפ. בהודעת הצי האמריקני הובהר: "הצוללות יפעלו ללא הפרעה במים שנויים במחלוקת, ויבטיחו שצי ארה"ב ישמור על עליונות תת-ימית מוחלטת".