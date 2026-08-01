במערכת הביטחון בישראל שוררת בימים אלו דריכות מוגברת, כאשר גורמים בכירים עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות מול איראן ומעלים את רמת הכוננות במערך ההגנה. זאת על רקע הערכות מודיעיניות לפיהן נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתקרב לקבלת החלטה בנוגע לתקיפות במתקני המשטר האיראני. עם זאת, בשלב זה לא חל שינוי בהנחיות פיקוד העורף לציבור.
גורם ישראלי בכיר מסר הערב לחדשות 12 כי רמת המתיחות באזור גבוהה במיוחד בימים אלה. "אנחנו נמצאים קרוב מאוד לנקודת הכרעה", העריך הגורם. לדבריו, בבית הלבן טרם התקבלה החלטה סופית, אך האפשרות למהלך צבאי משמעותי נגד איראן עומדת על הפרק יותר מתמיד.
יחד עם זאת, גורם ישראלי רשמי מסר הערב ל-CBS כי "ישראל אינה מודעת להחלטה לחדש את המבצע הצבאי במלואו, וגם לא התקבלה בקשה בישראל להצטרף לפעולות צבאיות נגד איראן".
בימים האחרונים התפרסמו דיווחים על תוכנית אסטרטגית קיצונית הנשקלת בין טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו – הטלת מצור יבשתי כולל על איראן שיחסום את גבולותיה ויחתוך את צינורות החמצן הכלכליים והצבאיים שלה. במקביל, סעודיה פתחה בפעולות צבאיות נגד מיליציות פרו-איראניות בעיראק, בשיתוף עם כוחות אמריקניים.
במערכת הביטחון ממשיכים לעקוב בצמוד אחר ההתפתחויות ולהיערך לכל תרחיש אפשרי. כאמור, הנחיות פיקוד העורף לציבור נותרות ללא שינוי בשלב זה, אך הכוננות המבצעית הוגברה באופן משמעותי.
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