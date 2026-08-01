צבא ארה"ב ( צילום: פיקוד מרכז של צבא ארה"ב )

במערכת הביטחון בישראל שוררת בימים אלו דריכות מוגברת, כאשר גורמים בכירים עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות מול איראן ומעלים את רמת הכוננות במערך ההגנה. זאת על רקע הערכות מודיעיניות לפיהן נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתקרב לקבלת החלטה בנוגע לתקיפות במתקני המשטר האיראני. עם זאת, בשלב זה לא חל שינוי בהנחיות פיקוד העורף לציבור.

גורם ישראלי בכיר מסר הערב לחדשות 12 כי רמת המתיחות באזור גבוהה במיוחד בימים אלה. "אנחנו נמצאים קרוב מאוד לנקודת הכרעה", העריך הגורם. לדבריו, בבית הלבן טרם התקבלה החלטה סופית, אך האפשרות למהלך צבאי משמעותי נגד איראן עומדת על הפרק יותר מתמיד.

מילציות צבאיות בעיראק ( צילום: הכוחות המזוינים העיראקיים )