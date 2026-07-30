הצבא האמריקני ערך לראשונה ניסוי ימי במערכת לוחמה אלקטרונית מתקדמת הנושאת את השם "פטיש הרעם". המערכת החדשה מיועדת לשבש באופן סמוי את אותות המיקום והניווט שכלי נשק מונחים של כוחות עוינים נשענים עליהם. הניסוי התקיים באמצע חודש יולי האחרון מול החוף המערבי של ארצות הברית, במסגרת תרגיל רחב היקף המכונה Project Convergence Capstone 6. על פי הודעת הצבא, המערכת הניידת מסוגלת לשבש אותות של מערכות מיקום, ניווט ותזמון - ובכללם אותות GPS - ובכך לפגוע משמעותית ביכולת הדיוק של טילים מונחים, טילי שיוט ואמצעי ארטילריה ארוכי טווח. יתרה מכך, המערכת יוצרת רשת תקשורת חסינה בפני שיבושים, המאפשרת לכוחות ידידותיים להמשיך ולתקשר ולפעול ביעילות גם כאשר הם נתונים בסביבה של לוחמה אלקטרונית אינטנסיבית. גורמים בצבא ציינו כי הניסוי הוכיח בהצלחה את יכולת ההפעלה, השימוש וההחזרה של המערכת גם בתנאים מבצעיים ימיים מורכבים.