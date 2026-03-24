בחוזה ענק של 52 מיליון דולר, צבא ארה"ב רוכש 2,500 רחפני X10D מחברת סקיידיו | הכלי המהפכני מסוגל לנווט ללא GPS, למפות שטח באופן עצמאי ביום ובלילה, ולהעניק למפקדי מחלקות בשטח יתרון מודיעיני קטלני וחסין לשיבושים (תקיפה והגנה)
רוסיה פיתחה כטב"מים מתקדמים מונחי סיבים אופטיים שהשמידו מערכות אמריקאיות | השמדת המערכות בוצעה על ידי יחידת העילית הרוסית "רוביקון" | אוקראינה מפתחת בדחיפות פתרונות הגנה חדשים מול האיום המתפתח | כל זה כשהשעיית הסיוע האמריקני מסבכת את המאמצים למצוא חלופות אירופאיות למערכות ה-HIMARS החיוניות (ביטחון)