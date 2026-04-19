הכטב"ם הלוגיסטי הישראלי AIR Cargo השלים טיסת בכורה מוצלחת

בדיקת כלי טיס בלתי מאוישים מתקדמים מתוצרת אוקראינה ( צילום: דף רשמי של משרד ההגנה של אוקראינה )

שמי הדרום רעדו בתחילת החודש, אך לא בגלל יירוט או תקיפה. כלי טיס אימתני וחסר טייס, שנראה כאילו נלקח מסרטי מדע בדיוני, התרומם לאוויר והוכיח לעולם כולו שהמוח הישראלי שוב מקדים את כולם. ה-AIR Cargo, כטב"ם לוגיסטי כחול-לבן שנועד לשנות את פני המלחמה והלוגיסטיקה המודרנית, השלים טיסת בכורה מוצלחת – בדרך להפוך ל"סבל האוטומטי" הגדול והמתקדם ביותר בשירות כוחות הביטחון והתעשייה העולמית.

הכלי החדש, פרי פיתוח של חברת AIR הישראלית, הוא לא עוד רחפן צילום. מדובר במפלצת eVTOL חשמלית שמסוגלת לשנע מטען במשקל של כ-250 ק"ג (550 ליברות) לטווחים רחוקים. הטכנולוגיה הישראלית שבבסיסו מאפשרת לו לנווט בדיוק מירבי גם באזורים מנותקי GPS – יכולת קריטית בשדות קרב שבהם האויב מפעיל לוחמה אלקטרונית ושיבושים.

כטב"מ צבא אוקראינה ( צילום: מתוך חשבון ה-X הרשמי של Defense of Ukraine )

היכולת לפעול ללא תלות ב-GPS היא אחת מנקודות החוזק המרכזיות של הכטב"ם הישראלי. כידוע, בשנים האחרונות התגברה המודעות בקרב מעצמות המערב לסכנות הביטחוניות הכרוכות בתלות במערכות ניווט לוויניות שניתן לשבש. חברות ישראליות פיתחו פתרונות ניווט מבוססי-ראייה שאינם תלויים ב-GPS, המאפשרים פעולה יעילה גם בסביבות עם שיבושי GPS. מערכות אלו משלבות מצלמות יום ולילה עם אלגוריתמים מתקדמים של ראיית מכונה, המאפשרים ניווט מדויק וטיסה מעבר לקו-הראייה-החזותי, אפילו במשימות אוטונומיות לחלוטין. על פי דיווח שהפיצה החברה, ה-AIR Cargo כבר חצה את רף מיליארד הדולר בהזמנות, והוא מבוקש מאוד בקרב משרד ההגנה האמריקאי וה-FAA.

רחפן בשדה הקרב ( צילום: כוחות מערכות בלתי מאוישות של הכוחות המזוינים של אוקראינה )

מהפכה בלוגיסטיקה הצבאית והאזרחית

הכטב"ם הישראלי מייצג שינוי תפיסתי עמוק בלוגיסטיקה המודרנית. בניגוד למצב הקיים, שבו כוחות בשטח תלויים במשאיות ומסוקים לאספקת ציוד, מעתה ניתן יהיה לשלוח מטענים כבדים באופן אוטונומי לאזורים מרוחקים או מסוכנים. "הצלחת טיסת הבכורה היא פרי של השקעה ממושכת", ציין רני פלאוט, מנכ"ל החברה.

עם כנפיים מתקפלות לאחסון קומפקטי ומערכות אוויוניקה שוברות שוויון, ישראל שוב מתייצבת בחזית הטכנולוגיה העולמית. המסירות הראשונות ללקוחות צפויות כבר במהלך שנת 2026, כשהעולם כולו נושא עיניים לביצועים של "הסבל המעופף" מישראל.

טיל משוטט ( צילום: רפאל )

מגמה עולמית: כטב"מים בשירות הלוגיסטיקה

הפיתוח הישראלי מצטרף למגמה עולמית של שימוש בכטב"מים לצרכים לוגיסטיים. בשנים האחרונות, צבאות ברחבי העולם החלו להצטייד ברחפנים מתקדמים שמסוגלים לפעול באופן עצמאי ולהעניק למפקדים בשטח יתרון מודיעיני וטקטי. צבא ארה"ב, למשל, רכש לאחרונה אלפי רחפנים מדגם X10D מתוצרת חברת סקיידיו האמריקנית, במסגרת הפרידה הסופית מרחפנים סיניים.

הכטב"ם הישראלי AIR Cargo מציע יכולות ייחודיות שמבדילות אותו מכלים אחרים בשוק: יכולת נשיאת משקל גבוה, ניווט ללא GPS, וטיסה אוטונומית מלאה. יכולות אלו הופכות אותו לכלי אידיאלי עבור כוחות צבא הפועלים בשטחים מנותקים או בסביבות עוינות, כמו גם עבור חברות לוגיסטיקה אזרחיות המחפשות פתרונות יעילים להובלת מטענים.

יצוין כי הטכנולוגיה הישראלית זוכה להכרה בינלאומית גם בתחומים נוספים. חברת רפאל, למשל, חשפה לאחרונה את משפחת הטילים המשוטטים "חץ-L", המצוידים בטכנולוגיות מתקדמות של ניווט ללא GPS וזיהוי אוטומטי מבוסס בינה מלאכותית. גם שם, היכולת לפעול בסביבות מנותקות GPS מהווה יתרון מבצעי משמעותי.