דדי ברנע, שסיים לפני חודשיים את תפקידו כראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, התמנה לתפקיד בכיר בתעשייה הביטחונית הפרטית. ברנע מונה לנשיא גלובלי ולכיו"ר דירקטוריון של חברת Ondas Defense האמריקאית, החברה הנסחרת בבורסת נאסד"ק.

ברנע, שעמד בראש המוסד במשך חמש שנים, בין 2021 ל-2026, לאחר קריירה של כשלושה עשורים בארגון המודיעין הישראלי, יהיה אחראי על גיבוש האסטרטגיה העסקית והטכנולוגית של החברה והובלתה. במסגרת תפקידו, הוא צפוי להוביל את התרחבות פעילות החברה בשווקים בינלאומיים ולפקח על פיתוח טכנולוגיות ביטחוניות מתקדמות.

Ondas Defense היא חברה אמריקאית הנסחרת בבורסת נאסד"ק בשווי העולה על 5 מיליארד דולר. החברה מתמחה בפיתוח מערכות אוטונומיות, רובוטיקה וטכנולוגיות המיועדות לשוק הביטחון והאבטחה. על פי הודעת החברה, תחומי הפעילות שלה כוללים בין היתר מערכות הגנה אווירית, מערכות איסוף מודיעין, מערכות תקיפה מדויקות וכלים קרקעיים בלתי מאוישים.

בשנים האחרונות ביצעה החברה רכישות אסטרטגיות של כחמש עשרה חברות ישראליות בתחום הטכנולוגיה הביטחונית, בהיקף של מאות מיליוני דולרים. החברה מפתחת גם מערכות המבוססות על בינה מלאכותית לשימושים ביטחוניים מתקדמים.

ברנע הוביל את המוסד בתקופה מאתגרת ביותר, וכעת הוא ממשיך את דרכו בתחום הביטחון, הפעם במסגרת אזרחית-עסקית.