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דובה הצילה את גוריה בטיפוס מרשים

תיעוד שפורסם ברשתות מציג את הרגע המרגש בו אמא דובה טיפסה במהירות לגובה רב על עץ דק, כדי להגיע לגוריה הקטנים שהגיעו לענפים הגבוהים | התיעוד זכה לאלפי צפיות

האמא בפעולה
האמא בפעולה| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

תיעוד שצולם בסמוך לכביש מראה דובה חומה המבצעת טיפוס מרשים על עץ גבוה ודק במיוחד, במטרה להגיע לגוריה שהגיעו לגובה קיצוני בצמרת.

בתיעוד, שאורכו כחצי דקה, ניתן לראות את הדובה מתחילה לטפס מתחתית העץ - עץ בעל קליפה בהירה - ועולה במהירות ובביטחון רב לכיוון הענפים הדקים שבגובה.

הגורים נראים כנקודות כהות על רקע השמים, במרחק ניכר מפני הקרקע.

מאז פרסומו זכה התיעוד לאלפי צפיות ושיתופים ברחבי העולם.

על פי הסברם של מומחים להתנהגות דובים, גורים נוהגים לטפס לגבהים כאמצעי הגנה טבעי.

משקלם הקל של הגורים מאפשר להם להגיע לענפים דקים שאינם יכולים לשאת את משקלו של דוב זכר בוגר וכבד. האם, לעומת זאת, מוכנה לטפס בעקבותיהם ולהגן עליהם בכל מצב.

הטיפוס המרשים של האם ממחיש את יכולתן של דובות חומות להתמודד עם עצים גבוהים ודקים, אף שדובים שחורים נחשבים בדרך כלל למיומנים יותר בטיפוס.

המיקום המדויק של הצילום והמועד בו צולם אינם ידועים נכון לעתה, אך נראה שמדובר באירוע שהתרחש לאחרונה.

גולשים רבים הביעו התפעלות מהגובה אליו הצליחו הגורים להגיע ומהמהירות שבה האם טיפסה בעקבותיהם.

בבלידוביםתיעוד ויראליעולם החי
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