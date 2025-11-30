החורף עדיין מדשדש, אבל הקושי לקום בבוקר שקר וחושך בחוץ כבר כאן | בשונה מאיתנו שקמים לעבודה, חיות רבות ממשיכות לישון במהלך החורף או יותר נכון ליפול 'לתרדמת חורף' | למה הן ישנות כל כך הרבה זמן, והאם הן לא שוכחות לאכול? (עולם החי, מעניין)
הדובי הרובוטי החדש של חברת SwitchBot משלב בינה מלאכותית מתקדמת, מצלמות לזיהוי פנים, מערכת קול, חיישנים ומנועים, ומציע למשתמשים אינטראקציה רגשית עשירה - משיחה, משחקים וחיקוי רגשות שונים, ועד תנועה ברחבי הבית, התאמה אישית לזיכרונות ושגרה, ועדכונים שוטפים דרך האינטרנט | המכשיר מציג מהפכה בגבול שבין טכנולוגיה למשפחתיות, ופותח דלת לעידן חדש של עוזרי בית ידידותיים שנראים ומרגישים כמעט אנושיים (טכנולוגיה)