לפני זמן קצר מונה ישראל אייכלר לסגן שר התקשורת, והתפטר מתפקידו כחבר כנסת, כדי לאפשר את כניסתו של חבר הכנסת לשעבר יצחק פינדרוס חזרה לכנסת, בנאומו התייחס אייכלר למקרה המזעזע היום בשכונת רוממה | צפו (חדשות, פוליטי)
גולשים רבים בישראל מדווחים על תקלה ברשת האינטרנט - הכוללת קושי בהוצאת שיחות, גלישה ותשלום בכרטיס אשראי | בפרטנר הגיבו כי הם עושים מאמצים להחזיר את השירותים בהקדם וכעבור חצי שעה הוציאו הודעה נוספת בה נכתב כי השירותים חזרו (חדשות סלולר)
השר שלמה קרעי קרא לעובדי משרדו שלא לעבוד בשיתוף פעולה עם היועמ"שית | שר התקשורת קרא לשרים "לנקוט במשרדיהם את הפעולות הנדרשות - לשלילת סמכויותיה של מיארה | ביש עתיד הגיבו: "נגיש נגדו תלונה במשטרה" (פוליטי)
בימים האחרונים נרשמה טלטלה של ממש בעולם קווי התוכן והנייעס החרדיים כאשר ביטול דמי הקישוריות עליו הכריזו במשרד התקשורת כבר לפני חודשים ארוכים יצא לדרך, ומי שניזוק מכך בעיקר אלו האזרחים החרדים שצורכים מידע ותקשורת דרך שיחות לקווים ייעודיים (חרדים)