מכה קשה לשר שלמה קרעי: ש"ס מסירה את תמיכתה מחוק התקשורת

אריה דרעי ומשה גפני במליאת הכנסת ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

משבר פוליטי חריף פרץ היום (שני) בקואליציה, לאחר שסיעת ש"ס הודיעה כי היא מסירה את תמיכתה מחוק התקשורת של השר שלמה קרעי. ההודעה מגיעה זמן קצר לאחר שיהדות התורה הבהירה שגם היא לא תתמוך בחוק.

"מאחר שהתיקונים שדרשנו בחוק התקשורת, על פי הוראת הרבנים, כדי למנוע פגיעה בערכי הדת, לא נכללו בנוסח הסופי - לא נוכל לתמוך בחוק", נמסר מסיעת ש"ס בהודעה רשמית. עם זאת, ש"ס הפצירה בשר קרעי לפצל את החוק ולהביא להצבעה רק את הסעיפים הנוגעים להקלות רגולטוריות לערוצים החדשים, ובהם ערוץ 14. "במהלך כזה נתמוך, ואנו מצפים שהוא יובא בהקדם", הבהירו בסיעה. גם אבי מעוז מאיים להצביע נגד עו"ד מבית שמש פנה לטראמפ - התגובה מוושינגטון הייתה מפתיעה לחלוטין חיים כהן | 05.07.26 לא ימנע מעצרים ולא ישיב תקציבים: חוק לימוד תורה הוא הישג - וזו הסיבה | מעייריב איצלה כץ | 02.07.26 1 במקביל, ח"כ אבי מעוז (נעם) הודיע על פרישתו מדיוני ועדת התקשורת והציב קו אדום: הוא מתנגד בתוקף לחוק ומאיים להצביע נגדו במליאה. "לא אתן יד להכשרת חילול השבת, גם אם הקואליציה והאופוזיציה יתאחדו", מסר מעוז בתסכול. בחודשים האחרונים השקיע מעוז שעות רבות בניסיון לשנות את נוסח החוק מאחורי הקלעים, אך הבוקר הוא נאלץ להודות בכישלון. "הגעתי למסקנה שאיני יכול לעמוד מנגד", הבהיר.

חה"כ אבי מעוז ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

הלחץ על הקואליציה: חוק המעונות וחוק יסוד לימוד תורה

ההתנגדות החרדית לחוק התקשורת קשורה גם לתסכול עמוק מהתנהלות הקואליציה בנושאים חשובים אחרים. ראשי הסיעות החרדיות, אריה דרעי ומשה גפני, הבהירו לבכירי הקואליציה כי לא יאפשרו לחוק התקשורת לעבור כל עוד החוקים החשובים לציבור החרדי לא יאושרו.

בש"ס הבהירו לקואליציה: "כל עוד חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים לא יעברו, אף חוק לא יעבור, כולל חוק התקשורת". במקביל, ח"כ משה גפני הבהיר: "כל עוד חוק המעונות לא יאושר - אף חוק לא יעבור".

"לא ייתכן שראש הממשלה סוגר קדנציה ולא מצליח במשך שלוש וחצי שנים להעביר אף חוק חשוב ליהדות החרדית", התבטא בכיר בסיעות החרדיות.