נהגים, שימו לב מ"חזון עובדיה" ועד "שבט הלוי": שמות רחובות חדשים בבני ברק, מי לא הונצח? ועדת השמות של עיריית בני ברק פרסמה היום את רשימת השמות המלאה לרובע החדש 'איילת השחר' • מהראשל"צ הגר"ע יוסף ועד בעל 'שבט הלוי': מי מונצח ואיפה? • הציבור ובני המשפחות יכולים להגיש השגות בתוך 30 יום • כמו כן, אזהרה לנהגים בעיר בשל כפל השמות בווייז • הרשימה המלאה (חרדים)