מ"חזון עובדיה" ועד "שבט הלוי": שמות רחובות חדשים בבני ברק, מי לא הונצח?  

מהפכת השמות ברובע המגורים החדש של בני ברק עולה שלב: ועדת השמות של עיריית בני ברק, בראשות יו"ר הוועדה אליהו שושן, פרסמה היום (שני) את רשימת השמות הרשמית שיוענקו לרחובות החדשים במתחם הסופרים, שמעתה ייקרא באופן רשמי שכונת "איילת השחר", על שמו של ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.
בהתאם להנחיות, מועצת העירייה מאפשרת לנציגי דיירים או תושבים המתגוררים בסמוך להופיע בפני הוועדה ולהשמיע את טענותיהם והשגותיהם בנושא בתוך 30 יום. במקביל, העירייה תזמן ככל הניתן גם את בני משפחותיהם של גדולי ישראל שעל שמם ייקראו הרחובות.
מפת השמות המוצעת בשכונה החדשה:
- רחוב 339: ייקרא רחוב "חוט שני", על שמו של הגאון רבי שמריהו ניסים קרליץ זצ"ל.
- רחוב 601: ייקרא רחוב "חזון עובדיה", על שמו של הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.
- רחוב 600: ייקרא רחוב "שבט הלוי", על שמו של הגאון האדיר רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל.
- הציר שבין הרחובות 600 ל-601 (אזור החנויות והמרפאות): ייקרא רחוב "הרב שמעון בעדני", על שמו של חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שמעון בעדני זצ"ל.
- גשר צבי הרלינג: ייקרא מעתה "גשר הרב לנדא", על שמו של רב העיר הגאון רבי משה יהודה לנדא זצ"ל.
מי לא ברשימה?
בשולי ההחלטה, בקרב התושבים כבר עולות תהיות לגבי שורה של רבנים בולטים וראשי ישיבות שכלל לא נכללו ברשימה הנוכחית ולא זכו לפי שעה להנצחה ברובע החדש, נושא שעוד יורחב בהמשך.
זהירות בווייז: הבלבול הגדול של הנהגים
לצד העדכון החשוב, באנו לעורר נקודה חשובה עבור ציבור הנהגים והמשתמשים באפליקציות הניווט (Waze ומפות גוגל): החלפת שם הגשר ל"גשר הרב לנדא" עלולה לייצר בלבול קשה, שכן ברחבי בני ברק קיימים כבר כעת שלושה צירי תנועה שונים הנושאים שם זהה:
- רחוב על שם רבה של העיר, הגאון רבי יעקב לנדא זצ"ל.
- בקריית הרצוג רחוב על שם חיים לנדאו.
- וכעת, הגשר על שם הרב הקודם של העיר, הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא זצ"ל.
הנהגים מתבקשים לשים לב היטב בעת הקלדת היעד באפליקציות, כדי למנוע טעויות בניווט ברחובות העיר הצפופים.
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