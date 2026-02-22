אלפי בני תורה מהעיר בני ברק, גדשו במוצאי השבת את אולמות 'ארמונות חן' והרחובות הסמוכים למעמד האדיר 'רוממתנו לדורות' • בשיאו של הערב הופיעו גדולי ישראל אשר הטריחו עצמם ממרומי גילם לשאת דברי חיזוק והדרכה נגד פגעי הטכנולוגיה • הרחובות נחסמו, ומסכי ענק הועמדו להמונים שנותרו בחוץ • צפו בתיעוד ענק (חרדים)
גדולי ישראל ואדמו"רים לצד שורה מכובדת של ראשי ישיבות ונגידים התכנסו אמש (ראשון) בביתו של הנגיד ר' יששכר קנול ברחוב אנילביץ בבני ברק, לכינוס הצלה למען 'קרן עולם התורה' עבור בני הישיבות | במהלך המעמד זכו הנאספים לשמוע את דבר מרנן ורבנן גדולי הדור שהטריחו עצמם לפאר את המעמד למען הרמת קרן התורה בישראל | צפו בתיעוד (חרדים)
גדולי ישראל שוחחו בינהם וקבעו היערכות לקיום עצרת תפילה מרכזית כבר ביום ראשון הקרוב, בשל מעצר בחורי הישיבות אמש | "שמעתי שקרה מקרה נורא בארץ ישראל, עצרו בני ישיבה" - השיחה המלא בין גדולי ישראל נחשפת | צפו (חרדים)
בעצרת מחאה שנערכה אמש (חמישי) מול שערי כלא 10, השתתפו ראשי ישיבות, אדמו"רים ורבנים בכירים שהביעו מחאתם נגד מעצרם של תלמידי הישיבות | במעמד נרשם עומס יתר סביב גדולי הרבנים, מה שאילץ את המנחה להכריז שלכל רב או אדמו"ר יש זכות למשב"ק אחד מאחוריו | צפו בתיעוד (חרדים)
בהוראת מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות, מתכנסים בשעה זו מאות ראש הישיבות, לעצרת מחאה וזעקה היסטורית מול שערי הכלא הצבאי - 'כלא 10', בעקבות מעצרם של תלמידי הישיבות בעוון לימוד תורה | צפו בשידור חי מהעצרת (חרדים, חדשות)
זקן מועצת החכמים הגר"מ מאיה התבטא בחריפות נגד מעצר בני הישיבות, ואמר כי בכוונתו לעלות אל בתיהם של גדולי ישראל בימים הקרובים, במטרה ליזום עצרת מרובת משתתפים נגד המעצרים| יו"ר ש"ס דרעי צפוי לסור לביתו של הגר"מ מאיה, במטרה לגבש את עקרונות העצרת (חרדים)
בסמוך לירושלים התכנסו גדולי ישראל, אדמו"רים וראשי ישיבות לכינוס דרמטי ברקע משבר הגיוס והביעו התנגדות לחוק שיכלול יעדים ומכסות | האדמו"ר מצאנז: "רוצים להשמיד אותנו כפשוטו וצריך למסור הנפש" | בין ההחלטות שהתקבלו: "מנסים כל העת בפיתויים שונים למשוך ולצוד בחורים לצבא, מכריזים על מסלולים חרדים. הכל נעשה כהטמנת מלכודת" | הציטוטים המלאים (אקטואלי)
"עליית מדרגה במחאה" - אלפי תושבי בני ברק צפויים להשתתף בעצרת מחאה נגד חילול בית הקברות העתיק ביהוד, בראשות גדולי הדור ראשי הישיבות, לצד שורה מכובדת של רבנים רומי מעלה | העצרת תתקיים במוצאי שבת הקרובה, בהיכל כולל 'חזון איש' בעיר |מי יעבור לפני התיבה ומי ישתתף בעצרת? כל הפרטים כאן ב'בבלי' (חרדים)
לרגל יום פטירתו של הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל, שחל בתאריך ל' סיון - שורות קצרות על גדול בדורו ובעל מחבר ספרים פורה | על פסיקותיו הנודעות בענייני הלכה ושנינות וחריפות מופלאה | "וַתֵּרֶב חָכְמַת שְׁלֹמֹה" (יהדות ואקטואליה)
יוזמה מבורכת של הנהלת 'תלמוד תורה - איילת השחר' בבני ברק | ביום הגדול והנשגב ביום הפורים, פקדו ילדי החמד אשר היו מחופשים כדת היום, את מעונם של גדולי הדור בבני ברק, וביקשו ברכתם בהאי יומא בזכות תפילת רב | צפו בתיעוד (חרדים)
הגה"צ רבי צבי אלימלך פאדווא גאב"ד ציריך, המבקר בימים אלו בארה"ק, לראשונה מאז עלותו על כס רבנות קהילתו בשווייץ, התקבל ברוב כבוד בבתי אדמו"רי ורבני ארה"ק שקידמו פניו והרחיבו עמו בשיח תורני, ואיחלו לו רוב הצלחה בתפקידו הרם (חרדים)
המונים בראשות גדולי ישראל נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת ראש ישיבת 'עטרת ישראל' הגאון רבי בן ציון אזרחי, הכלה בת לחתנו הרב אברהם שמואל בנימין וייס, עב"ג החתן גד רוזמן | ראש הישיבה סידר קידושין במעמד החופה, ובמהלך השמחה קידם במאור פנים את האורחים הרמים אשר עלו ובאו לברך ולהתברך (ישיבות)
בוגרי תלמוד תורה 'תורה ודעת' מכרמיאל, זכו השבוע לשעות של קדושה במעונם של גדולי ישראל, לשם הגיעו במיוחד להתברך כאות הצטיינות על עומדם בכור המבחן על כל החומר הנלמד בתקופה האחרונה | הנהלת הת"ת החליטה שבמקום טיולי סרק, לזכות את התלמידים בסיור בבתי גדולי ישראל, חוויה רוחנית יקרה (חרדים)
אין אדם, מלבד תלמידי החכמים ומנהיגי הדור, שיכול להכריע בשאלה אם עסקת החטופים היא דבר טוב או רע | אין אדם שיכול לומר שחיי נפשות בישראל חשובים פחות מהישגי מלחמה או מיטוט שלטון חמאס | ובכל זאת, רגע לפני העסקה, כדאי שנדע את המחירים שנשלם כולנו, כעם אחד (דעה)