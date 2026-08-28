השופטת דפנה ברק-ארז מבית המשפט העליון הוציאה היום (יום ו') הוראה להקפיא באופן זמני את העברת הטיפול בפרשת הפצ"רית לידי פרקליט המדינה עמית איסמן. ההוראה ניתנה בעקבות בקשה שהוגשה לקיים דיון נוסף בפסק הדין שניתן בעניין זה לפני כשבועיים.

השופטת הדגישה בהחלטתה כי מדובר בצעד זהירות בלבד בשלב זה, וכי אין בהחלטה זו כדי ללמד על עמדתה לגבי הבקשה עצמה או לגבי הטענות שהועלו בה.

"למען הזהירות בלבד ומבלי לנקוט כל עמדה, בשלב זה אני מורה על עיכוב ביצוע ארעי של פסק הדין מושא הבקשה על דרך של הקפאת המצב הקיים ביחס לטיפול בתיק החקירה על-ידי פרקליט המדינה, וזאת עד למתן החלטה אחרת", כך נכתב בהחלטת השופטת.

הבקשה לקיום דיון נוסף הוגשה על ידי העותרים המקוריים בהליך: חבר הכנסת אביחי בוארון, ארגון "בחרנו בחיים" ועמותת לביא, והועברה לטיפולה של השופטת ברק-ארז.

לפני כשבועיים קבע בית המשפט העליון כי ניתן להעביר את הטיפול בפרשה לפרקליט המדינה עמית איסמן, לאחר שנקבע שאין לו כל קשר לפרשה. בעקבות פסק דין זה הגישו העותרים בקשה לקיים דיון נוסף בהחלטה.

כעת, עד שתתקבל החלטה בבקשה לדיון נוסף, הוקפאה העברת הטיפול לאיסמן. מדובר בהוראה זמנית בלבד, שמטרתה לשמר את המצב הקיים בעוד הבקשה לדיון נוסף נמצאת בבחינה.

השופטת ברק-ארז הבהירה במפורש כי ההקפאה הזמנית אינה מעידה על עמדתה באשר לתוצאה האפשרית של ההליך. לפיכך, ההכרעה בשאלה האם יתקיים דיון נוסף בפסק הדין, וכן ההחלטה לגבי המשך הטיפול בפרשה, טרם התקבלו.