חוק היועמשי"ם של ח"כ אביחי בוארון אושר בקריאה הטרומית במליאת הכנסת | ח״כ בוארון: בהרב מיארה לא תוכל עוד לקחת את שרי הממשלה כבני ערובה - ולא תוכל עוד לעקב תזכירי חוקים ממשלתיים מטעמם שיגיעו למליאת הכנסת | החוק אושר למרות ההתנגדות של היועמשית גלי בהרב מיארה, וחוות הדעת החריפה שכתבה כנגד החוק (פוליטי, חוקה)
היועצת המשפטית למשרד המשפטים, יעל קוטיק, קבעה כי, גלי בהרב־מיארה, מצויה בניגוד עניינים בפרשת שדה תימן ועליה להימנע ממעורבות בחקירה - קוטיק הדגישה כי מדובר בצעד שנועד להבטיח את עצמאות ההליך ולא בהבעת ביקורת אישית, אך במערכת המשפט מגדירים את המהלך כ"חריג ובעל משמעות מוסדית עמוקה" (בארץ, חוק ומשפט)
בג"ץ הורה ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה להסביר מדוע לא תמשוך את ידיה מעיסוק בחשדות נגד הפרקליטה הצבאית היוצאת, בנוגע להדלפת הסרטונים משדה תימן ותצהירי השקר לבג"ץ | ליועמ"שית ניתנו יומיים להגיב והיא הייתה אמורה לתת את תשובתה היום ב-12, אך היא ביקשה ארכה נוספת (משפט)
ברקע המשבר הפוליטי של החרדים מול הממשלה סביב חוק הגיוס חברי הכנסת של יהדות התורה מתכוונים להימנע בהצבעה על הדחת חבר הכנסת עודה למרות המחאה החריפה של נציגי הליכוד | ביהדות התורה חוששים: "היום זה עודה - מחר זה אנחנו" ומחליטים להימנע (פוליטי)
על הנייר, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, השלים את תהליך הרישום של מפלגתו החדשה תוך שהוא נערך כבר חודשים ארוכים לריצה בבחירות הבאות | באופן רשמי לא חלים עליו חובות של מפלגות קודמות בראשן עמד, אך הצעת חוק חדשה שמקמים בליכוד מבקשת לסבך את בנט ולצמצם את האפשרויות הפיננסיות שלו לחזור ולהתמודד | לפי ההצעה כל הכספים שיגיעו למפגה החדשה ינותבו לכיסוי חובות קודמים של היו"ר (פוליטי)
חבר הכנסת מהליכוד יזם הליך הדחה מהכנסת נגד יו"ר חדש תע"ל חבר הכנסת איימן עודה, בשל מעשיו ואמירותיו הפוגעים לכאורה במדינת ישראל | 70 חברי כנסת חתמו על תמיכה במהלך, ביניהם נציגים מישראל ביתנו והמחנה הממלכתי ( חדשות, פוליטי)
המבצע בג׳נין העלה חשש, כי מדינת ישראל סומכת על עבודת מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, חה״כ אביחי בוארון פנה בשאילתה לשר הביטחון ישראל כץ על המשך הפעילות באיו״ש, והערכות צה״ל וכיתות הכונננות לשחרור מאות מחבלים בעסקת החטופים (חדשות)
התפטרותו של יואב גלנט מהכנסת בהצהרה דרמטית על הרצון להמשיך להשפיע פוליטית, ממשיכה להדהד בתוך המסדרונות הפוליטיים ולפי דיווח מהיום, גורמים שהיו במערכת הביטחון בעבר וכאלו עושים מילואים, מפעילים לחץ על יואב גלנט שיחזור בו | בינתיים שר הביטחון לשעבר גלנט, פסל את האפשרות לחזור בו מההתפטרות שתיכנס לתוקף ביום ראשון בבוקר (פוליטי)