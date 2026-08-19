היועצת המשפטית לממשלה פנתה היום (יום רביעי) לבית המשפט העליון בבקשה לדחות את ההכרעה בסוגיית הקמת ועדת חקירה ממלכתית למלחמה עד לאחר הבחירות. לדבריה, לנוכח מועד הבחירות הקרוב לכנסת ה-26, ראוי שהממשלה שתוקם בעקבותיהן תהיה זו שתכריע בנושא. בהתאם להצעה שהוגשה לבית המשפט, המדינה תגיש הודעה מעדכנת בסמוך לאחר שהממשלה החדשה תכונן.

בעמדה שהוגשה לבית המשפט הובהר כי ועדת חקירה ממלכתית מהווה את המסגרת הנאותה לביצוע חקירה מקצועית, יעילה ובלתי תלויה. כמו כן נרשם כי יש לוודא שהוועדה תקבל מאפיינים שיאפשרו לה לחקור את המתרחש, להגיע לאמת, להפיק מסקנות ולהטיל אחריות אישית במקומות הנדרשים.

יחד עם זאת, ציינה היועצת המשפטית כי מאז פרוץ המלחמה עברו כשנתיים ועשרה חודשים, והממשלה עדיין לא קיבלה החלטה לגבי אופן החקירה והפקת המסקנות. לטענתה, העיכוב בקבלת ההחלטה עלול לפגוע ביעילות החקירה העתידית ואף לגרום לנזק ראייתי.

עם זאת, לדברי היועצת המשפטית, פרק הזמן הנותר עד מועד הבחירות אינו מאפשר להניח כי הממשלה הנוכחית תצליח לקבל החלטה בעניין. הבחירות לכנסת ה-26 אמורות להתקיים ב-26 באוקטובר, והמדינה כבר נמצאת בתקופת בחירות.

בעמדה צוין כי על פי פסיקת בית המשפט העליון בנוגע לפעילות ממשלת מעבר בתקופת בחירות, נכון שהממשלה שתוקם לאחר הבחירות תהיה זו שתידרש לטפל בסוגיה ולקבל החלטה.

בסיום העמדה נרשם: "על כן, מוצע אפוא, ככל שבית המשפט הנכבד יראה לנכון, כי תתאפשר הגשת הודעה מעדכנת בסמוך לאחר כינון הממשלה הבאה".

משמעות הדבר היא שההליך המשפטי בבית המשפט העליון לא יביא בשלב זה להחלטה מיידית מצד הממשלה הנוכחית. אם בית המשפט יאמץ את עמדת היועצת המשפטית, המדינה תגיש עדכון נוסף בנושא רק לאחר הבחירות ולאחר הקמת הממשלה החדשה.