ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, פרסם היום (יום ב') הודעה מפורטת בה הציב שישה תנאים מוקדמים להשתתפותו בכל ממשלה עתידית. במסגרת ההודעה הבהיר ליברמן כי מפלגתו לא תשתף פעולה בשום מתווה של ממשלת מיעוט.

בפתח דבריו התייחס ליברמן לדיווחים שהופצו בימים האחרונים בתקשורת: "בימים האחרונים אני שומע קולות ותדרוכים מגוונים לתקשורת. כל מי שכותב או מתדרך על צירים או בריתות שונות שקיימות בתוך האופוזיציה זה מול זה - משקר במצח נחושה", כך נכתב בהודעה.

ליברמן הדגיש כי קיימים עקרונות שאינם ניתנים למשא ומתן, בין אם יכהן כראש הממשלה ובין אם כשר בממשלה הבאה.

התנאי הראשון שהציב ליברמן נוגע להקמת ועדת חקירה ממלכתית לבחינת אירועי טבח שמחת תורה. לדבריו, "הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח שביעי באוקטובר תהיה ההחלטה הראשונה של הממשלה, והיא תוקם על פי החוק הקיים ככתבו וכלשונו, ללא טריקים או תוספות מכל סוג".

התנאי השני, המרכזי בעיני ליברמן, עוסק בחוק הגיוס. הוא דורש חקיקת חוק גיוס אוניברסלי החל על כלל האוכלוסייה - יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים וצ'רקסים - בשני מסלולים: צבאי ואזרחי. "לא יינתן פטור - לא לשלושים אחוז, לא לשלושה אחוז ולא לאדם בודד", הדגיש. לדבריו, מי שלא ישרת בצה"ל יידרש לשירות אזרחי בן שלוש שנים, שיהיה באחריות בלעדית של משרד הביטחון.

התנאי השלישי נוגע למערכת החינוך. ליברמן דורש כי לימודי ליבה, לרבות לימודי תנ"ך ואזרחות, יהיו חובה בכל מוסד חינוכי הנהנה מתמיכה ממשלתית. "לא יהיו עוד מוסדות פטור, ומוסד חינוכי שלא ילמד לימודי ליבה לא יקבל שקל אחד מכספי המדינה", כך קבע.

התנאי הרביעי עוסק בהגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי קדנציות בלבד. התנאי החמישי דורש מינוי ועדת מומחים שתנסח חוקה למדינת ישראל, במקביל להעברת חוק שיחייב אישור החוקה במשאל עם.

התנאי השישי והאחרון עוסק באימוץ תפיסת ביטחון מחודשת למדינת ישראל. ליברמן קורא לעבור מהעיקרון של "שטחים תמורת שלום" למדיניות של מכת מנע והכרעה צבאית. כמו כן, הוא דורש להקים חיל טילים שישמש ככוח המחץ המרכזי של צה"ל בעתיד.

ההודעה מתפרסמת על רקע דיווחים על מגעים מתגבשים בקרב מפלגות האופוזיציה לקראת הבחירות הצפויות. ליברמן בחר להציב קו ברור ולהבהיר כי לא ישתף פעולה במתווים שונים, אלא אך ורק במסגרת ממשלה שתקבל על עצמה את כל ששת התנאים שפירט.