בית המשפט העליון דחה אתמול (יום ד') עתירה שהגישו עמותת "בחרנו בחיים" ופעילים נוספים, שביקשה למנוע מפרקליט המדינה לפקח על החקירה בפרשת הדלפת המסמכים בעניין שדה תימן. הנשיא יצחק עמית והשופט חאלד כבוב קבעו ברוב דעות כי אין מקום להתערב בחוות דעתה של היועצת המשפטית למשרד המשפטים, אשר קבעה שפרקליט המדינה רשאי לעסוק בפרשה ואינו נמצא בניגוד עניינים. השופט דוד מינץ הביע דעת מיעוט והתנגד להחלטה.

העותרים, בהם הרצל חג'אג' ובועז קוקיא, טענו כי פרקליטות המדינה ובראשה פרקליט המדינה אינם ראויים לפקח על החקירה. הם ביקשו לחלופין להעניק לשר המשפטים זמן נוסף למינוי גורם מפקח אחר. כמו כן התבקש בית המשפט להורות לשר המשפטים למנות מפקח בהקדם, ולחייב את מפכ"ל המשטרה לנהל חקירה מקיפה בכל החשדות והחשודים הקשורים לעניין. לטענת העותרים, חוות הדעת שאפשרה החזרת הפיקוח לפרקליט המדינה התבססה על תשתית עובדתית לקויה.

הנשיא עמית דחה את הטענות וקבע כי התנהלות שר המשפטים, שנמנע ממינוי מפקח בהתאם לתנאים שנקבעו בעבר, אינה יכולה לשמש עילה לפסול את מסקנות החקירה שנוהלה בפיקוח הדרגים הבכירים במשטרה. לדבריו, "פסק הדין בעניין משמר הדמוקרטיה לא נועד לאפשר לשר להשתמש בסמכותו כמנוף לחץ להשפעה על חקירה פלילית".

עוד נקבע כי החלטת היועצת המשפטית למשרד המשפטים לבחון מחדש את שאלת ניגוד העניינים נעשתה על בסיס התשתית העובדתית המעודכנת שהוצגה בפניה. בית המשפט לא מצא עילה להתערב במסקנתה שפרקליט המדינה רשאי לפקח על החקירה.

משמעות ההכרעה היא שמינויו של פרקליט המדינה כמפקח נכנס לתוקף באופן מיידי, ללא צורך בהחלטה נוספת מצד שר המשפטים. חומרי החקירה כבר הועברו לידיו, והוא הקים צוות פרקליטים שתפקידו לסכם את התיק, לגבש המלצות ולבחון אם נדרשות השלמות חקירה נוספות.

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השופט דוד מינץ הביע עמדה שונה. לדבריו, היה מקום להוציא צו על תנאי המורה לשר המשפטים להסביר מדוע אינו ממנה גורם מפקח לחקירה. מינץ קבע כי ללא מינוי מפקח חיצוני לא ניתן להבטיח שהחקירה אכן הגיעה לתוצאה הנכונה והראויה.

בסיום פסק הדין הביע הנשיא עמית תקווה כי לאחר שנחקרו עשרות מעורבים והמשטרה הודיעה על סיום החקירה, ניתן יהיה "סוף סוף, לקדם את ההליך ולהביאו לידי סיום במהירות הראויה, תוך מיצוי הדין עם המעורבים בפרשה".