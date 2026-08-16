מפלגת הליכוד פנתה אמש (יום ראשון) באמצעות ב"כ עו"ד אילן בומבך במכתב התראה משפטית כנגד עמותת AID Coalition, המפעילה את מיזם "Fly & Vote" המציע סבסוד לכרטיסי טיסה עבור ישראלים השוהים מעבר לים על מנת לאפשר להם להגיע ארצה ולהצביע בבחירות הקרובות.

במכתב ההתראה נטען כי פעילות העמותה מעלה חשש להפרה פלילית של חוקי הבחירות, לרבות איסור מתן טובת הנאה לבוחרים ואיסורים הקבועים בחוק מימון מפלגות. לשיטת הליכוד, מדובר בתרומה אסורה ובשוחד בחירות. העמותה נדרשה להסיר את אתר האינטרנט ולהפסיק את חלוקת טובות ההנאה באופן מיידי.

מנגד, העמותה דוחה את הטענות ומדגישה כי מדובר במיזם "א-מפלגתי" שמטרתו היחידה היא לעודד השתתפות בהליך הדמוקרטי ולאפשר לאזרחים לממש את זכות ההצבעה שלהם. לדברי נציגי העמותה, הם אינם בודקים כלל את העדפותיו הפוליטיות של הבוחר המבקש סיוע, ולפיכך אין כל יסוד לטענה בדבר שוחד או קניית קולות למפלגה מסוימת.