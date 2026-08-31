כשמונים שנה לאחר שמרן בעל החזון איש זצוק"ל ביצר את חומות השבת בבני ברק, ועשרות שנים מאז המאבקים ההיסטוריים על רחוב השומר – זירת החיכוך סביב צביונה של עיר התורה ניצתת מחדש. הפעם, בשכונת הקצה החדשה "איילת השחר" (מתחם הסופרים) שבצפון העיר, שם מתגוררים ברובם המוחלט משפחות חרדיות שומרות תורה ומצוות לצד מיעוט תושבים שאינם שומרי שבת.

לאחר המהומות שהתרחשו בשכונה בשבתות האחרונות, כאשר תושבים חילוניים התעקשו לנסוע בתוך השכונה גם בשבתות, שיגר ח"כ ולדימיר בליאק (יש עתיד) היום פנייה רשמית ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה. בפנייתו דרש בליאק לבחון את פעולותיה של עיריית בני ברק ולמנוע את חסימת הצירים בשבת.

"הרשות המקומית אינה מוסמכת לחסום כביש באופן שרירותי"

במכתבו ליועמ"שית, טען בליאק כי חסימת כביש ציבורי על ידי רשות מקומית באופן המונע מתושבים לנוע בצורה חופשית פוגעת בחופש התנועה שלהם. "לרשות מקומית אין סמכות לחסום כביש באופן שרירותי, ועל כל הגבלת תנועה להיעשות בהתאם לחוק ולאישורים הנדרשים", כתב.

על פי הפנייה, בשבת האחרונה הוצבו מכולות בהוראת עיריית בני ברק בכניסה לשכונת איילת השחר, שחסמו את תנועת כלי הרכב. לדברי בליאק, ועדת התנועה העירונית אישרה את סגירת גשר הרב משה יהודה לייב בשבת, אך לטענתו מדובר בפעולה בלתי חוקית.

"אני מבקש לבחון את חוקיות פעולת עיריית בני ברק, לברר מכוח איזו סמכות נעשתה החסימה, ולפעול למניעת הפגיעה בציבור ובחופש תנועתו בעתיד", סיכם בליאק את מכתבו.

העירייה: "שומרים על צביון השכונה כחוק"

בעיריית בני ברק הבהירו במוצאי השבת כי סגירת הגשר נעשתה כחוק במטרה לשמור על צביונה של העיר. "מתחם הסופרים היא שכונה שרובה המוחץ מורכב מתושבים שומרי שבת, המבקשים לשמור על צביון השכונה בשבתות ובמועדי ישראל", נמסר מהעירייה.

על פי ההודעה, ועדת התנועה העירונית אישרה את סגירת גשר הרב משה יהודה לייב בשבת, לצד השארת כניסה ויציאה פתוחה דרך מתחם דיזיין סנטר המעניקה מענה לתושבים. העירייה הוסיפה כי "מצער מאוד לראות שישנם גורמים שאינם מכבדים את ההסדרים, מפרים את החוק העירוני, מנסים ללבות אש ולייצר פרובוקציות מיותרות בשטח".

בהודעת העירייה צוין כי התנהלות פרועה זו גובה מחיר כבד: "בשבת הקודמת הותקף באכזריות תושב השכונה, חובש מד"א ואח במקצועו, על ידי פורע חוק באמצעות מפתח שבדי והוזקק לתפרים בראשו, ואילו בשבת זו נפגעה ילדה מתאונה בשל נהיגה פראית וחוסר זהירות בשכונה".

תושבי השכונה החרדים מביעים תרעומת קשה על הניסיונות לפגוע בקדושת השבת בעיר התורה, ומצפים מראשי העיר והמשטרה להבטיח את הסדרי התנועה ואת שלומם של הילדים והתושבים.