ראיון שהעניקו אמש (ראשון) בנותיו של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, עדינה בר שלום ורבקה צ'יקוטאי, בחדשות 12, עורר גל תגובות נרחב בציבור החרדי ובזירה הפוליטית. השתיים התייצבו להגנת החלטת היועצת המשפטית לממשלה שלא לאשר את תקצוב אירוע ההנצחה הממלכתי לאביהן, ומתחו ביקורת חריפה על תנועת ש"ס ועל יו"ר התנועה אריה דרעי.

מיד לאחר השידור מיהרו גורמים שונים לחגוג את הדברים כ"רעידת אדמה", אולם בדיקה מעמיקה מעלה כי מדובר בדפוס קבוע החוזר על עצמו במדויק לקראת כל מערכת בחירות בסבבים האחרונים. הביקורת על ש"ס, ההתנגדות לדרעי והתמיכה בעמדות המנוגדות למפלגה – כל אלה כבר הושמעו בעבר במועדים דומים.

ההגנה על היועמ"שית מול חוק ההנצחה

עדינה בר שלום הסבירה את תמיכתה בהחלטת היועצת המשפטית לממשלה: "אני חושבת שגם יצחק, כמו רבים בציבור, לא הבין את הבעיה. היא לא אמרה לבטל את האזכרה של אבא, היא אמרה שלא יממנו את האזכרה של אבא. יש הבדל גדול, כי אנחנו במשפחה עושים אזכרה וכל מי שרוצה יכול ללכת לבית כנסת ולעשות אזכרה".

אלא שהדברים אינם עולים בקנה אחד עם לשון החוק. בכנסת חוקק 'חוק הנצחת זכרו של מרן הרב עובדיה יוסף', שמכוחו משרד הדתות מחויב לקיים ולממן אירוע ממלכתי שנתי. את האירוע הממלכתי המעוגן בחוק ביטלה היועמ"שית, בטענה שהקשר ההדוק בין מרן זצוק"ל לבין תנועת ש"ס עלול ליצור תעמולת בחירות. אזכרות פרטיות בבתי כנסת מעולם לא היו תחת סמכותה, כך שההבחנה שהציגה בר שלום אינה נוגעת לסוגיה המשפטית שעמדה על הפרק.

"ש"ס לא הולכת בדרך של אבא"

בהמשך הראיון מתחו השתיים ביקורת ישירה על התנועה. "אבא היום אהוב מאוד על הציבור. אבל ש"ס לא הולכת בדרך שלו ולא מקיימת את המורשת שלו", אמרה צ'יקוטאי, ובר שלום השיבה: "בדיוק". בר שלום הוסיפה וטענה כי "הם שינו את הדרך. יש רדיפה אחר המצוות תוך שכחת 'הבן אדם לחברו', וכן חיקוי של מאפיינים מהדתיות האשכנזית והליטאית והחסידית".

רבקה צ'יקוטאי סיפרה כי מבחינתה ההתרחקות החלה כבר בשבעה, כשלדבריה לא נתנו לבעלה הרב יעקב – חובש כיפה סרוגה – להספיד, אף שהיה חתנו של הרב. היא הוסיפה כי ילדיה משרתים בצבא. כשנשאלו מדוע החליטו לדבר בפומבי כעת, השיבה צ'יקוטאי: "שיגעו אותנו. התפוצצנו", והוסיפה כי אנשים ברחוב אומרים לה שהם מצביעים לש"ס רק בגלל אביה, אך לדעתה "אבא לא היה רוצה שיצביעו למפלגה שאינה הולכת בדרכו".

החשבון הפתוח עם דרעי

באשר ליו"ר ש"ס אריה דרעי, אמרה עדינה בר שלום: "מאז שסגר את המכללה שהקמתי, אני לא אומרת לו שלום. במשך שנים התאפקנו ולא דיברנו כך בפומבי". מבחינה עובדתית, סגירת המכללה החרדית בירושלים הייתה מהלך של המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ותקצוב. המכללה נקלעה לקשיים כלכליים חמורים, מספר התלמידים ירד דרמטית, ונצברו חובות של למעלה מחמישה מיליון שקלים.

ההתנהלות הוגדרה כ"לא מקצועית", והמל"ג קבעה כי המצב בלתי הפיך ואין מנוס מפירוק. למרות זאת, כבר אז טענה בר שלום כי דרעי לא עשה מספיק לעזור למכללה.

הדפוס שחוזר על עצמו

בדיקה רטרוספקטיבית מראה כי אין מדובר בהתבטאויות חדשות. כבר בכנס 'גשר' בשנת 2018 תקפה בר שלום את דרעי: "בטחתי בו וחשבתי שהוא נאמן למורשת של אבא... נתתי בו את כל מבטחי. הוא לא פעל להמשיך את קיומה של המכללה, אני פגועה מאד מאד". כשנשאלה האם ש"ס היא היסטוריה, השיבה: "אם זה תלוי בי, אז כן", והוסיפה כי דרעי "השתנה מאז שנכנס לכלא... ידע לתווך ולחבר בין עולמות, אבל חבל שהוא נכנס לבית סוהר והתקלקל לגמרי".

בבחירות תשע"ט הקימה בר שלום מפלגה בשם "אחי ישראלי" לצד מיכאל ביטון. במטרות המפלגה נכתב: "בית פוליטי חדש המבוסס על פוליטיקה של טוב משותף – מתינות, כבוד הדדי וחתירה להסכמות... לפעול לקידום החיים המשותפים בישראל, כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית". בראיון אז הסבירה: "לש"ס של היום אין שום זיקה למורשת של אבי. ש"ס איבדה לגמרי את הדרך שאבי הגדיר והציב בפניה".

בהמשך אותה מערכת בחירות הודיעה בר שלום על תמיכה במשה כחלון: "אני מאמינה במפלגת כולנו ובדרך החברתית שלה. השר משה כחלון הוא השר הכי חברתי שהיה אי פעם במדינת ישראל". נראה אפוא כי הראיון הנוכחי הוא חוליה נוספת בשרשרת עקבית של הופעות באולפנים, משקעים אישיים ותפיסות עולם מנוגדות המועלות מחדש בכל פעם שמערכת הבחירות מגיעה לנקודת רתיחה.