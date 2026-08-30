אריה דרעי, יו"ר תנועת ש"ס, פרסם היום (יום ראשון) תגובה חריפה בעקבות החלטת התנועה לאיכות השלטון, בראשות עורך הדין אליעד שרגא, לפנות לבג"ץ נגד מרן הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א. הפנייה באה בעקבות דברי הראשון לציון אמש, שבהם גינה בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה על החלטתה לבטל את אירוע ההילולה לזכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.

בתגובתו, חשף דרעי את מוצאו המרוקאי של עורך הדין שרגא, שמשפחתו שינתה את שם המשפחה מ"בן גיגי" ל"שרגא". הגר"א דרעי פנה אליו בלשון נוקבת: "אלעד בן גיגי, כבן העדה המרוקאית, היה מצופה ממך שתהיה מהראשונים לעתור נגד היועמ״שית שהורתה לבטל את הילולת מרן רבנו עובדיה יוסף זצ״ל, שכל כך הרבה מבני עדות המזרח מעריצים אותו ומבקשים להנציח את מורשתו. אתה שמתיימר לדאוג לזכויות האזרח, לא רק שלא עשית זאת, אלא אתה אף מתנפל בחוצפה על בנו וממשיך דרכו, מרן הראש״ל הגר״י יוסף, שמבטא את הכאב שלו ושל ציבור ענק. בן גיגי, עד כמה אפשר להידרדר ולרמוס את הכבוד העצמי ואת כבוד העדה שלך?"