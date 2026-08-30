מאז הכרעת בית משפט המחוזי בתל אביב כי על רה"י הגר"ש מרקוביץ' לפנות את תלמידיו מגבעת ישיבת פוניבז' בבני ברק, צמרת הישיבה נחצתה בדעותיה האם להמשיך במאבק המשפטי חסר התוחלת וללכת להגשת ערעור לביהמ"ש העליון בבקשה למתן צו עיכוב ביצוע על הפינוי, או להשלים עם רוע הגזירה ולחפש מקום חלופי עבור הישיבה ומוסדותיה, מסתמן כי פניו של הגר"ש מרקוביץ' לערעור לעליון, בניגוד לעמדת מרבית מקורביו ב"כוורת ההנהגה".

בתוך כך - מפגם כח עצמתי ומרגש במיוחד נערך אתמול במעונו של הגר"ש, כשמאות תלמידו עלו לביקור חיזוק והצהרה לפיה שום ערכאה לא תשתיק את קול התורה שלא פסק במשך כל שנות קיום הישיבה. הבחורים גם חתמו על שטר התחייבות שהוצג במיצג אומנותי מיוחד המדמה את ארון הקודש המיתולוגי של ישיבת פוניבז'.

כל הפרטים, התיעודים והתגובות - במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה.

לא מפסיק לחלום

תלמיד ישיבה שהתעורר בוקר בהיר לנכות איומה - גילה לעצמו ולסובביו, כי הבחירה של כל אדם כיצד לחיות את חייו, נתונה למרות הכל, בידי האדם עצמו. בשבוע שעבר, עת השתתפו אלפים(!!!) בחתונתו של הבחור העוצמתי, ההלם היכה את כולם. מילות השיר המרגש שכתב החתן, חולקו למשתתפים, והביצוע לא הותיר עין יבשה - גם לא את העין שלנו, במערכת 'מעייריב'.

השיר המלא והסיפור המטלטל, מובאים במלואם עם כל הפרטים, במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

מלחמה כוללת

היועמ"שיץ גלי בהרב-מיארה, שהכריעה לפני מספר ימים על ביטול האירוע המרכזי של הילולת מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל - עלתה בסופ"ש האחרון לעין הסערה, עם מתקפה חזיתית ומשולבת של גדולי ישראל, ולהבדיל, התקשורת החרדית.

בנו של מרן, הראש"ל ומנהיגה הרוחני של מפלגת ש"ס הגר"י יוסף, ניצל את השיעור השבועי המפורסם, ותקף את בהרב-מיארה במילים קשות.

גם ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגר"צ מאזוז לא נותר בחיבוק ידיים, ומילותיו הקשות בגנותה של היועמ"שית הכי לעומתית שידע המגזר החרדי בשנים האחרונות, מהדהדות עדיין ברחבי המגזר החרדי.

גם הביטאון הליטאי יתד נאמן, הקדיש מאמר מערכת תקיף וחריף במיוחד, בגנות החלטתה ההזויה של היועמ"שית, שלא רואה בעצרת לזכרו של ראש הממשלה רבין, אירוע פוליטי, אבל בעצרת לזכרו של מרן היא רואה אירוע פוליטי טהור. צינויות, כבר אמרנו?

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים, התגובות והסערה הפוליטית השבועית.

שאבעס!!!!

המאבק על קדושת השבת והסטטוס קוו במרחב הציבורי עולה מדרגה בשבועות האחרונים. מה שהתחיל כמאבק נקודתי על פתיחת בית הקפה "בסמטה" במרכז ירושלים החילונית, גלש במהלך השבת האחרונה לאזור הכניסה לבירה - סמוך לשכונת גבעת שאול החרדית.

במקביל, מאבק השבת מגיע גם לשכונה הבני ברקית החדשה בצפון בני ברק - מתחם הסופרים. מחסומים שהוצבו על כביש הגישה לשכונה, המאוכלסת רובה ככולה בידי שומרי תו"מ, ומיעוטה בידי חילונים, עוררו סערה עצומה שהסתיימה באירוע דריסה מצער.

כל הפרטים, מכלל הזירות, בהרחבה גדולה במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.