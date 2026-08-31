דרמה תקשורתית פרצה בימים אלו סביב שידורי תאגיד השידור הציבורי 'כאן': בהנהלת התאגיד בוחנים את האפשרות להקפיא את שידורי שיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, המשודר מדי מוצאי שבת בקביעות בתחנת הרדיו 'כאן מורשת', וכן את הפינה השבועית המשודרת בימי שישי.

המהלך החל בעקבות פנייה יזומה של העיתון 'ידיעות אחרונות' ואתר ynet להנהלת התאגיד, בעקבות דברים חריפים שנשא הראש"ל בשיעורו השבועי במוצאי שבת האחרונה נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. במהלך השיעור התבטא הראש"ל בחריפות נגד התנהלותה ואמר: 'משוגעת. מי היא בכלל? הקב"ה יכלה אותה. ייתן לה את המכה. זה לא יעבור בשתיקה'.

בעקבות הפרסום והפניות מצד עיתונאים, החלו להישמע קולות בתוך התאגיד הקוראים להפסיק את העברת השיעורים, בטענה כי מדובר ב'תעמולה פוליטית בתקופת בחירות'. הדיון מתקיים על רקע תקופת הבחירות הנוכחית, כאשר ועדת הבחירות המרכזית מחמירה בפיקוח על תכני תעמולה.

'צביעות זועקת לשמיים'

במערכת הפוליטית מגיבים בכאב על עצם הדיון בביטול השיעור. גורם ששוחח עם 'בבלי' תקף בחריפות את המהלך: 'מדובר בצביעות זועקת לשמיים. כולם יודעים שהתקשורת כולה בישראל – וגם זו שממומנת מכספי הציבור – מוטה שמאלה באופן מובהק ונותנת במה יומיומית לדעות פוליטיות חריפות וחד-צדדיות'.

הגורם הוסיף: 'עכשיו, גם את הפינה הקטנה של יהדות ומסורת שיש במסגרת שיעורו של הראשון לציון, שרבבות מאזינים צמאים לדבריו, הם מחפשים לכבות ולהשתיק. לא ייתכן שכל אמירה תורנית או מחאה אותנטית תהפוך לעילה לסתימת פיות למנהיג רוחני של מאות אלפים'.

תגובת התאגיד: 'נפעל להימנע מתעמולת בחירות'

בתגובה רשמית שנמסרה לפניית 'ידיעות אחרונות', מסר תאגיד השידור 'כאן': 'כאן מורשת, תחנת הרדיו הפופולרית ביותר בקרב הציבור הדתי והחרדי בישראל, משמיעה שיעורי תורה של מגוון גדול של רבנים. ערב הבחירות עלתה לדיון בהנהלת התחנה שאלת השמעת שיעורי תורה בשידור חי שעלולים לעלות כדי תעמולת בחירות – והוחלט כבר בשבוע שעבר לפעול בעניין מול הרבנים המשתתפים'.

התאגיד הוסיף: 'כאן מורשת תפעל להימנע מתעמולת בחירות או ממסרים שאין מקומם בשידור הציבורי'. יצוין כי התאגיד נמצא בעיצומה של מערכה משפטית נגד קיצוץ תקציבי שמקדם שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי.

המהלך מעורר שאלות קשות על גבולות חופש הביטוי והפלורליזם בשידור הציבורי, כאשר מצד אחד התאגיד מחויב לשרת את כלל הציבור בישראל, ומצד שני נדרש למנוע תעמולה פוליטית בתקופת בחירות. השאלה המרכזית היא האם דברי מנהיג רוחני בשיעור תורה שבועי מהווים 'תעמולה פוליטית', או שמא מדובר בביטוי לגיטימי של עמדה רבנית.

נותר לראות האם הדיון בתאגיד יוביל להקפאה בפועל של השיעורים, או שמא יימצא פתרון המאזן בין השיקולים השונים. בינתיים, הסערה ממשיכה להתגבר, כאשר גורמים בציבור החרדי רואים במהלך ניסיון נוסף לצמצם את נוכחות התכנים הדתיים בשידור הציבורי.