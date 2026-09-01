בשבת הקרובה נפטר לבית עולמו הבחור החשוב יהודה אריה (יודל) וובר ז"ל, כשהוא בן ארבע עשרה שנה בלבד. במשך חמש שנים סבל הנער מחלה קשה ביותר, עד שבשבת קודש השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

רגעים מצמררים התרחשו ביום רביעי שקדם לפטירה, כאשר האמן והצייר מוטי הלר הגיע לבקרו במיטת חוליו. הלר ציייר עבור הבחור החולה, ויודל, למרות חולשתו הרבה, פקח את עיניו לרגע וחייך לעברו. רק לאחר הפטירה התברר כי זה היה החיוך האחרון שעלה על פניו.

לאחר הלוויה שיתף הלר את רגשותיו מאותו ביקור. "ישנם רגעים שאין אנו מבינים את משמעותם האמיתית בשעה שהם מתרחשים", הוא מספר.

"הגעתי לבית החולים ביום רביעי האחרון כדי לשמח את יודל היקר", מתאר הלר. "התיישבתי לצד מיטתו והתחלתי לצייר עבורו. יודל כבר היה תשוש מאוד באותה עת. אולם לרגע קצר הוא פקח את עיניו, הביט לעברי, וחייך. חיוך קטן וטהור, שהאיר את החדר כולו. לאחר מכן עצם את עיניו שוב. כעבור יומיים בלבד הוא נפטר".

רק לאחר הפטירה, מוסיף הלר, "הבנו שזה היה החיוך האחרון של יודל".

"הלב נשבר מהמחשבה הזו, ובמקביל אני חש זכות עצומה שניתנה לי להיות נוכח באותו רגע, ולהעניק ליודל עוד רגע אחד של שמחה", הוא משתף. "לעיתים אנו חושבים שנעשה את המעשה הטוב מאוחר יותר, כשיהיה לנו זמן פנוי, כשנסתדר, כשנוכל. אך איננו יודעים איזה רגע קטן שלנו עשוי להיות עולם שלם עבור אדם אחר".

הלר מסיים במסר חשוב: "אם יש מישהו שניתן לשמחו, אל תחכו. אם ניתן להעניק חיוך, מילה טובה או מעט אור, עשו זאת מיד. לעילוי נשמתו של יודל וובר היקר. יהי זכרו ברוך".

הבחור יהודה אריה ז"ל נולד להוריו: אביו הרה"ח ר' שמואל וובר שיבלחט"א, מחשובי חסידי בעלזא, ואמו מרת מלכה גיננדל שתחי', בתו של הרה"ח ר' ברוך מרדכי קופרשטיין, ממשפיעי בעלזא הבולטים.

בשנות ילדותו למד בתלמוד תורה דבעלזא בירושלים, ובשנה האחרונה עבר ללמוד בישיבה קטנה של בעלזא בירושלים.

במהלך חמש השנים האחרונות סבל סבל רב מהמחלה הקשה, אך למרות הקושי הרב והטיפולים המתישים הגיע במסירות נפש לישיבה וקיבל את ייסוריו באהבה רבה.

בשבת הקודשת, למגינת לב משפחתו ורבים שהתפללו לרפואתו, השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.