אבל כבד וצער רב בחסידות דושינסקיא: בארצות הברית נפטר הרה"ח ר' רפאל בנימין שישא זצ"ל, מחשובי אברכי החסידות ומלמד תשב"ר בבית שמש, כשהוא בן שלושים ושבע שנים בלבד, לאחר מחלה ממושכה.

הנפטר זצ"ל היה בנו של הגה"ח רבי שמואל שישא זצ"ל, מפארי חסידי דושינסקיא, שהסתלק באופן פתאומי לפני כארבע שנים.

חייו של המנוח זצ"ל היו שזורים בייסורים ונסיונות כבר מגיל צעיר: כבן שתים עשרה שנה עבר ניתוח השתלת כבד מורכב בגרמניה, בעיצומו של יום הכיפורים. גאב"ד ירושלים דאז, מרן האדמו"ר מהרי"ם דושינסקיא זצוק"ל, הורה בבית המדרש להפסיק את התפילה ולומר תהילים לרפואתו.

ברחמי שמים החלים, ונכנס ללמוד בישיבת "בית יוסף צבי" דושינסקיא, שם עמל בתורה במסירות רבה. בשנת תשע"ב נישא לרעייתו תחי', בת הרה"ח רבי שלמה ציפר שיבלחט"א, מחשובי חסידי תולדות אהרן. בתחילה שימש כמלמד בתלמוד תורה דושינסקיא בירושלים, ולאחר מכן עבר לבית שמש, שם לימד בתלמוד תורה תולדות אהרן והיה קשור לתלמידיו בקשר של אהבה עמוקה.

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הרה"ח ר' רפאל בנימין זצ"ל היה מקושר בכל לבו ונפשו למורו ורבו, האדמו"ר מדושינסקיא, ואף זכה ללמוד עמו בחברותא בימי בחרותו. הוא היה הרוח החיה של קהילת דושינסקיא ברמה ב' בבית שמש, פעל להקמת השטיבל השכונתי, כיהן כמנהל חברת תשב"ר והקדיש מכוחו ומממונו למען המוסדות.

לפני כשנה וחצי חלה בשנית והוטס לארצות הברית לקבלת טיפולים מורכבים והשתלת כבד נוספת. למרות הייסורים הקשים, קיבל הכל באהבה, נשא את סבלו בשתיקה והחיוך הטוב לא זז מפניו. האדמו"ר מדושינסקיא ביקרו מספר פעמים בבית החולים בניו יורק וחיזקו, וכל צעד רפואי נעשה בהתייעצות הדוקה עם הרבי.

בחודש שבט האחרון עוד זכה לחגוג בניו יורק את שמחת בר המצווה של בנו הבכור. בשבועות האחרונים נראה שיפור במצבו והחל בתהליך שיקום, אך חיידק קשה שבו נדבק גרם להידרדרות חמורה ולקריסת מערכות. הבוקר השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

המנוח זצ"ל הותיר אחריו את אמו, את רעייתו האלמנה, וחמישה יתומים רכים בשנים.

מסע הלוויה יצא מרחבת בית המדרש דושינסקיא בוויליאמסבורג לכיוון ארץ הקודש. מחר (יום שלישי) יימשך מסע הלוויה מבית המדרש הגדול "היכל מהרי"ץ" דושינסקיא ברחוב שמואל הנביא בירושלים, בדרכו להר הזיתים.

תנצב"ה.