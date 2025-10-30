בחצה"ק דושינסקיא בלונדון חגגו השבוע את מסיבת החומש למחזור השני של הת"ת הייחודי, שמסרב לקבל אגורה מתקציבי השלטונות בבריטניה • הצצה לפירות של המוסד שמונה כבר למעלה מ-100 תלמידים, ולתוכנית רכישת מבנה הענק • סיקור וגלריה מרגשת (חסידים)
במעמד עילאי ורווי רגשי קודש, נערכה בליל ז' חשוון הכנסת ספר תורה מיוחדת ומרגשת, שנכתבה לזכותו של הגה"צ המקובל רבי יעקב מאיר שכטר, מגדולי משפיעי הדור | ספר התורה, שנכתב ע"י קבוצת נגידים ותלמידים נאמנים מהארץ ומחו"ל, הוכנס ברוב פאר והדר למעון קדשו של הגה"צ | במעמד השתתפו האדמו"רים מדושינסקיא, תולדות אהרן וסלונים, וכן הגאון רבי יהושע דוד טורצ’ין | יהושע פרוכטר מגיש גלריה (חסידים)