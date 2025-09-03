בשבת האחרונה הלך לעולמו הבחור יהודה אריה (יודל) וובר ז"ל בן ה-14, לאחר חמש שנות מחלה קשה • יומיים לפני פטירתו ביקר אצלו הצייר מוטי הלר והצליח להעלות על פניו חיוך – שהתברר כחיוך האחרון • "אם אפשר לשמח מישהו, אל תחכו", הוא אומר כעת
גדולי ישראל עולים בימים אלו לקיים מצוות ביקור חולים אצל הגאון רבי יעקב גרנדש, בעל ה'שושנת יעקב', לאחר שחלה במחלה הנוראה | בין הרבנים שעלו למעונו נצפו: הגר"מ גריינימן, הגר"ש שטיינמן, הגר"י אדלשטיין, הגרמ"ש אדלשטיין, והגראי"ש גריינימן, הגרי"ש קנייבסקי | הציבור נקרא להעתיר ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלימה של הגאון רבי יעקב בן רויזא רייזל בתוך שאר חולי ישראל (חרדים)
מסע אהבת אחים: האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים יגיע היום ללונדון לבקר את אחיו האדמו"ר מויז'ניץ לונדון השרוי בחולשה גדולה, וגם לחגוג במהלך השבת את הקידושא רבא לרגל לידת נינתם המשותפת | האדמו"ר יערוך תפילות ושולחנות טהורים עם אחיו וייפגש עם רופאים בכירים למען שלום אחיו אהובו (חסידים)