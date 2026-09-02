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לאחר מחלה קשה

הלם בבני ברק: הגאון רבי ישראל מאיר פדידה זצ"ל נפטר בביתו

ברוך דיין האמת: המשגיח הגאון רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל, מראשי מוסדות אור גאון ומשגיח ישיבת אוצרות התורה, הלך לעולמו בשנות החמישים לחייו | מתלמידיו המובהקים של הגר"ב אזרחי זצ"ל | העמיד אלפי תלמידים בתורה ומוסר

רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל (צילום: קול חי)

בצער עמוק ובאבל כבד התקבלה היום (רביעי) הבשורה המרה על פטירתו של הגאון רבי ישראל מאיר יוסף פדידה זצ"ל, משגיח בישיבה הגדולה 'אוצרות התורה' ומראשי מוסדות 'אור גאון' בבני ברק. המנוח זצ"ל היה בשנות החמישים לחייו.

הגאון המנוח, שנאבק בשנים האחרונות עם מחלה קשה אך לא חדל מלהרביץ תורה ומוסר במסירות עצומה, התמוטט הבוקר בביתו בבני ברק. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום החלו מיד בפעולות החייאה ממושכות, והמשיכו בהן גם בדרך לבית החולים מעייני הישועה. אולם למרבה הצער, לאחר מאמצים רפואיים נמרצים, נקבע פטירתו בבית החולים.

המנוח זצ"ל נמנה עם תלמידיו הבולטים והמובהקים של ראש ישיבת עטרת ישראל, הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל. במשך עשרות בשנים שאב מתורתו ומדרכו של רבו הגדול, והקדיש את חייו להעמדת אלפי תלמידים בתורה ובמוסר. היה ידוע כדמות מוערכת ואהובה על תלמידיו ועל כל מכיריו.

יריעה נפרדת מקורות חייו נפרסם בהמשך.

מסע הלווייתו של המשגיח הגה״צ הרב מאיר פדידה זצ״ל, ייצא הערב בשעה 21:00 מישיבת ״אור גאון״, רח׳ שלמה המלך 3. מסע הלוויה יעבור דרך ביתו ברח׳ רב אשי 13 ומשם לבית החיים של נציבי ישיבת פוניבז׳, שם ייטמן.

תנצב"ה.

הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחיישיבת אוצרות התורהרבי ישראל מאיר פדידהמוסדות אור גאון

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