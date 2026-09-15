מצרכים
חג, שבת, שוב חג - ובין כל הבישולים והאירוח צריך גם משהו מתוק ומהיר להוציא לשולחן בסוכה. העוגיות האלה נולדו בדיוק לימים העמוסים האלה: רק שלושה מרכיבים, חמש דקות עבודה וקערה אחת - ובתוך דקות הבית מתמלא בריח של חמאת בוטנים קלויה.
העוגיות יוצאות מהתנור זהובות, רכות מבפנים ומעט פריכות בקצוות - בדיוק מה שצריך ליד הקפה.
המרכיבים
כוס אחת חמאת בוטנים חלקה (כ-250 גרם)
3/4 כוס סוכר (כ-150 גרם)
ביצה גדולה אחת
אופן ההכנה
מחממים את התנור ל-175 מעלות ומרפדים תבנית אפייה בנייר אפייה.
בקערה אחת מערבבים את חמאת הבוטנים, הסוכר והביצה עד שמתקבלת תערובת אחידה וסמיכה.
יוצרים בידיים כדורים קטנים ומניחים אותם על התבנית במרווחים. משטחים בעדינות בעזרת מזלג. אפשר ללחוץ פעם נוספת בכיוון ההפוך ולקבל את דוגמת שתי וערב המזוהה עם עוגיות חמאת בוטנים.
אופים כתשע עד שתים עשרה דקות, עד שהשוליים מתייצבים ומקבלים גוון זהוב עדין. חשוב לא להמתין עד שהעוגיות ירגישו קשות - הן עדיין יהיו רכות מאוד כשהן יוצאות מהתנור ויתייצבו בזמן הצינון.
מניחים לעוגיות להתקרר כמה דקות על התבנית ורק לאחר מכן מעבירים אותן לצלחת.
והחלק הכי מסוכן במתכון? מהרגע שהן מתחילות להתקרר, קשה מאוד להסתפק באחת.
בתאבון!
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