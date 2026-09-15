עוגיות חמאת בוטנים ב-3 מרכיבים בלבד - בלי קמח ובלי מיקסר ( צילום: טלי בר )

מנות/יחידות 16 זמן הכנה15 דק' רמת קושיקל פרווה

מצרכים

חג, שבת, שוב חג - ובין כל הבישולים והאירוח צריך גם משהו מתוק ומהיר להוציא לשולחן בסוכה. העוגיות האלה נולדו בדיוק לימים העמוסים האלה: רק שלושה מרכיבים, חמש דקות עבודה וקערה אחת - ובתוך דקות הבית מתמלא בריח של חמאת בוטנים קלויה.