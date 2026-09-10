הזמרים ראובן גלבר ואלחנן גודמן משיקים פרויקט מוזיקלי חדש בשם 'רגעים לנשמה', שמטרתו להעניק חיים חדשים לשירים אהובים מתוך הקלאסיקה היהודית. הסינגל הראשון, 'הנשמה לך', כבר יצא לאור, ובעקבותיו צפויות להגיע שבע רצועות נוספות.

השיר 'הנשמה לך', שבוצע במקור על ידי יידל ורדיגר ומרדכי בן דוד, מקבל כעת ביצוע מחודש המשלב את קולותיהם של גלבר וגודמן. הלחן המקורי של ר' בני הרשקוביץ עבר עיבוד והפקה מחודשים בידי אליה נתנאלי, שהעניק לו מעטפת צלילית עשירה תוך שמירה על הנשמה המקורית והוספת אלמנטים מוזיקליים עכשוויים.

הפרויקט נולד מתוך רצון להחזיר לקהל שירים מוכרים ואהובים בצורה רעננה ועכשווית, כך שהדור הצעיר יוכל להכיר את הקלאסיקות בשפה מוזיקלית המדברת אליו, ובמקביל הדור המבוגר יזכה לחוויה מרעננת של שירים שהוא מכיר ואוהב.

הבחירה לפתוח את הפרויקט דווקא ב'הנשמה לך' נעשתה במכוון. השיר, שהפך לקלאסיקה בזכות הביצוע המקורי של ורדיגר ובן דוד, נושא מסר עמוק על הקשר בין הנשמה לבוראה. גלבר וגודמן מביאים את המילים בצורה שמדברת ישירות אל הלב, תוך שמירה על העומק הרוחני של השיר.

בתקופה האחרונה יצאו לאור יצירות מוזיקליות רבות לקראת הימים הנוראים. בימים האחרונים השיקו זמרים רבים סינגלים חדשים, ביניהם ישי ריבו וזושא ב'דרך העושים מאהבה', יעקב אבוחצירא ב'בן אדמה' וקובי ברומר וישיבת אורייתא במחרוזת 'קומזיץ ימים נוראים'.

הפרויקט של גלבר וגודמן מציע גישה שונה: במקום ליצור שירים חדשים לגמרי, הם בוחרים להחיות שירים קיימים שליוו דורות שלמים. כל רצועה בפרויקט תציע ביצוע מחודש לשיר קלאסי נוסף, תוך שמירה על הרוח המקורית והוספת נופך עכשווי. השיר זמין כעת בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, והקהל מצפה לשאר הרצועות שיגיעו במסגרת הפרויקט.