עולם התורה והקבלה שרוי באבל כבד עם הסתלקותו של הגאון הצדיק רבי דוד שלום בצרי זצוק"ל, ראש ישיבת המקובלים 'השלום' בירושלים, שנפטר בגיל 85.

בערב חג הסוכות התמוטט הגאון זצ"ל באופן פתאומי בביתו בבני ברק. צוותי ההצלה פינו אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה נמרצות, אך למרות המאמצים נגזרה הגזרה והנשמה הטהורה עלתה השמימה.

המנוח זצ"ל היה ידוע בכל רחבי העולם בזכות תיקוני התשובה שהנהיג, הסגולות שהפיץ, וטקסי הוצאת הדיבוק שערך. החלל שהותיר מורגש בכל היכלי הישיבות ובתי המדרש.

לצד עבודתו בקודש בישיבה, היה רבי דוד בצרי זצ"ל מגיד מישרים ודרשן מלהיב, אשר סובב בערי ישראל וחיזק את הציבור בשמירת שבת, טהרת המשפחה, צניעות ויראת שמים.

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הוא נודע בלוחמנותו על קדושת ירושלים ומשמרת היהדות הצרופה, ולא נרתע מלהביע את דעת תורת אמת בכל סוגיה ציבורית ורוחנית, תוך שהוא מעורר את העם לתשובה ולציפייה לישועה השלמה.

בהסתלקותו איבד עולם התורה והקבלה את אחד משרידי דור דעה, גאון וצדיק, מקובל שבדק בדורנו את סודות התורה ופעל ישועות בקרב הארץ.

על מועד מסע הלוויה יתפרסם בהמשך.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.