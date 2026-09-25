לקראת כניסת חג הסוכות, הגשם המקומי שצפוי לרדת היום בחלק מאזורי הארץ ייפסק, והימים הראשונים של החג צפויים להיות נעימים – כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום, יום שישי, צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בעיקר בחלקו הדרומי. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי ניכר, ותהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.

הלילה, ליל שבת קודש שהוא יום טוב ראשון של חג הסוכות, צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית.

ביום השבת, בוקר החג, צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית, עם ירידה קלה בטמפרטורות.

ביום ראשון, היום הראשון של חול המועד סוכות, צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות.

ביום שני, לעומת זאת, צפוי להיות מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ צפוי מדי פעם גשם מקומי, ברובו קל.