התחזית ליום שלישי: בשעות הבוקר צפויה עננות חלקית עד עננות מלאה, עם אפשרות לטפטוף ואף לגשם מקומי קל בעיקר במישור החוף. בהמשך היום צפוי שיפור והמזג ייעשה נאה.
הטמפרטורות צפויות לרדת ירידה קלה בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.
מחר, יום רביעי, צפויה עננות חלקית בשעות הבוקר, ובהמשך היום ייעשה נאה. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
ביום חמישי צפויה עננות חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
הטמפרטורות הצפויות היום והלילה באזורים השונים:
ירושלים: 18-28 מעלות
תל אביב: 24-30 מעלות
באר שבע: 21-32 מעלות
חיפה: 23-29 מעלות
טבריה: 22-34 מעלות
צפת: 17-30 מעלות
אילת: 28-37 מעלות
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