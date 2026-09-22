היום בבוקר מעונן עד מעונן עם טפטוף אפשרי בחוף; בהמשך היום ייעשה נאה וירידה קלה בטמפרטורות בהרים | התחזית המלאה

ה טמפרטורות צפויות לרדת ירידה קלה בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

ה תחזית ליום שלישי: בשעות הבוקר צפויה עננות חלקית עד עננות מלאה, עם אפשרות לטפטוף ואף לגשם מקומי קל בעיקר במישור החוף. בהמשך היום צפוי שיפור והמזג ייעשה נאה.

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