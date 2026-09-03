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ירידה בטמפרטורות לסוף השבוע: חזרה לממוצע העונתי והקלה בעומסי החום

לאחר יום חמישי נעים, צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות ביום שישי ובשבת קודש עם חזרה לממוצע העונתי והקלה ניכרת בעומסי החום | מזג אוויר נאה צפוי בסוף השבוע | התחזית המפורטת

עץ רימונים, אתמול (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום, יום חמישי, צפוי מזג אוויר נעים לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר. הטמפרטורות ירדו במעט, במיוחד באזור ההרים ובאזורי הפנים, אך עדיין נמשכות מעט מעל הממוצע העונתי. בשעות הלילה צפויה עננות חלקית.

ביום שישי, על פי התחזית, בשעות הבוקר תשרור עננות חלקית, ובהמשך היום יהיה מזג האוויר נאה. הטמפרטורות ימשיכו לרדת במתינות, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, ויגיעו לרמה הרגילה לעונה זו. צפויה הקלה ניכרת בעומסי החום.

בשבת קודש, בשעות הבוקר תהיה עננות חלקית ובהמשך היום יהיה מזג האוויר נאה. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי משמעותי.

הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה:

ירושלים: 20-30

תל אביב: 26-32

באר שבע: 24-32

חיפה: 24-30

טבריה: 25-36

צפת: 20-31

אילת: 28-40

תחזיתטמפרטורותמזג אוויר

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