עץ רימונים, אתמול ( צילום: מיכאל גלעדי/Flash90 )

היום, יום חמישי, צפוי מזג אוויר נעים לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר. הטמפרטורות ירדו במעט, במיוחד באזור ההרים ובאזורי הפנים, אך עדיין נמשכות מעט מעל הממוצע העונתי. בשעות הלילה צפויה עננות חלקית.