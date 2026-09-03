היום, יום חמישי, צפוי מזג אוויר נעים לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר. הטמפרטורות ירדו במעט, במיוחד באזור ההרים ובאזורי הפנים, אך עדיין נמשכות מעט מעל הממוצע העונתי. בשעות הלילה צפויה עננות חלקית.
ביום שישי, על פי התחזית, בשעות הבוקר תשרור עננות חלקית, ובהמשך היום יהיה מזג האוויר נאה. הטמפרטורות ימשיכו לרדת במתינות, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, ויגיעו לרמה הרגילה לעונה זו. צפויה הקלה ניכרת בעומסי החום.
בשבת קודש, בשעות הבוקר תהיה עננות חלקית ובהמשך היום יהיה מזג האוויר נאה. הטמפרטורות יישארו ללא שינוי משמעותי.
הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה:
ירושלים: 20-30
תל אביב: 26-32
באר שבע: 24-32
חיפה: 24-30
טבריה: 25-36
צפת: 20-31
אילת: 28-40
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