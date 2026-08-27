תופעה נדירה במיוחד צפויה להתרחש בארץ החל ממוצאי שבת הקרובה, כאשר מערכת גשם בעלת אופי חורפי תגיע לישראל באמצע חודש אוגוסט.

המערכת החריגה תתפתח כתוצאה מחדירת אפיק רום לאזור, המביא עמו מסת אוויר קרה יוצאת דופן לעונה זו. בעוד שבימי קיץ רגילים שולטת באזורנו רמה סובטרופית המונעת היווצרות ענני גשם, הפעם המפגש בין האוויר הקר בגבהים לבין הקרקע החמה יוצר תנאים של אי-יציבות אטמוספרית חדה.

תהליך זה יביא להיווצרות מערבולות תרמיות ולמזג אוויר פעיל הדומה לזה המאפיין את תחילת עונת החורף. הטמפרטורות יירדו בהדרגה במהלך יום שישי ושבת, וכבר בשעות אחר הצוהריים של שבת עשויה להתפתח עננות מקומית באזורי ההרים.

השינוי המרכזי יחול בלילה שבין שבת לראשון, כאשר תיווצר חזית גשם מאורגנת שתנוע ממערב למזרח על פני הארץ. שיא המערכת יהיה בשעות הלילה ובמהלך שעות הבוקר של יום ראשון, והיא תלווה בתופעות של סופות רעמים, ברקים, ירידת ברד ומשבי רוח עזים. לקראת שעות אחר הצוהריים של יום ראשון המערכת תחלוף, והטמפרטורות ישובו לעלות. למרות הגשמים, הטמפרטורות יישארו קיציות ויגיעו לכ-31 מעלות בתל אביב וכ-28 מעלות בירושלים, עם ירידה זמנית בלבד בעת מעבר העננים.

המשקעים צפויים להתפרש על שטח נרחב מהצפון ועד לנגב, אולם עוצמתם תהיה שונה באופן ניכר בין אזור לאזור.

ברוב חלקי הארץ הכמויות הצפויות הן מתונות - בין מילימטר אחד לחמישה מילימטרים. לעומת זאת, באזורים הממוקמים לאורך רצועת החוף ובצפון הארץ צפויים ממטרים כבדים במיוחד.

בגליל המערבי, באזור מפרץ חיפה ובמישור החוף המרכזי צפויות כמויות של 20 עד 40 מילימטר. במקומות מסוימים באזורים אלה עלולות לרדת כמויות נקודתיות של עד 60 מילימטר בפרק זמן קצר ביותר.

עוצמת הגשמים, בשילוב העובדה שמערכות הניקוז העירוניות טרם הוכנו לקראת עונת החורף, מעלה חשש ממשי מהצפות בערים ומשטפונות. רשות הניקוז והנחלים גליל מערבי פרסמה אזהרה לפיה "חל איסור מוחלט להיכנס לאפיקי נחלים, למסלולי טיול הסמוכים למקורות מים ולשטחים פתוחים הנמצאים בסכנת הצפה".

כוחות הכבאות וההצלה מתכוננים לאירוע ומגבירים את כוננות יחידות החילוץ ממים זורמים, יחידת להבה ומוקדי 102, לקראת עומסי התנועה והסכנות הצפויות. הציבור מתבקש להתרחק מאפיקי נחלים ולהימנע מחציית כבישים מוצפים.