השירות המטאורולוגי פרסם היום (יום שלישי) אזהרה אדומה בדבר עומס חום כבד באזור עמק בית שאן, בקעת כנרות ובקעת הירדן.

על פי התחזית, במהלך היום יתפזרו העננים שהיו בשעות הבוקר והמזג יהיה בהיר. באזור ההרים ובפנים הארץ צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהמקובל בתקופה זו של השנה. העומס הכבד יורגש גם בשעות הלילה, שבהן צפויה עננות חלקית.

ביום רביעי צפויה עלייה נוספת בטמפרטורות לאחר שהעננות תתפזר בשעות הבוקר. הטמפרטורות יהיו גבוהות במיוחד באזור ההרים ובפנים הארץ, והכבדה בעומס החום תגבר.

גם ביום חמישי, לאחר התפזרות העננות בשעות הבוקר, המזג יהיה בהיר והטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה:

ירושלים: 21-32

תל אביב: 22-31

באר שבע: 18-34

חיפה: 23-30

טבריה: 22-36

צפת: 20-32

אילת: 30-40