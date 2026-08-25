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השירות המטאורולוגי מזהיר: עומס חום כבד בבקעה והטמפרטורות ימשיכו לעלות

השירות המטאורולוגי הוציא אזהרה אדומה לאזור עמק בית שאן, בקעת כנרות ובקעת הירדן • הטמפרטורות צפויות להמשיך ולעלות בימים הקרובים, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ • העומס הכבד יורגש גם בשעות הלילה

חוף חיפה, אתמול (צילום: שרון לייבל/FLASH90)

השירות המטאורולוגי פרסם היום (יום שלישי) אזהרה אדומה בדבר עומס חום כבד באזור עמק בית שאן, בקעת כנרות ובקעת הירדן.

על פי התחזית, במהלך היום יתפזרו העננים שהיו בשעות הבוקר והמזג יהיה בהיר. באזור ההרים ובפנים הארץ צפויה עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהמקובל בתקופה זו של השנה. העומס הכבד יורגש גם בשעות הלילה, שבהן צפויה עננות חלקית.

ביום רביעי צפויה עלייה נוספת בטמפרטורות לאחר שהעננות תתפזר בשעות הבוקר. הטמפרטורות יהיו גבוהות במיוחד באזור ההרים ובפנים הארץ, והכבדה בעומס החום תגבר.

גם ביום חמישי, לאחר התפזרות העננות בשעות הבוקר, המזג יהיה בהיר והטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה:

ירושלים: 21-32

תל אביב: 22-31

באר שבע: 18-34

חיפה: 23-30

טבריה: 22-36

צפת: 20-32

אילת: 30-40

השירות המטאורולוגיעומס חוםבבלימזג אוויר

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