היום, יום חמישי, ממשיך מזג האוויר להיות בהיר וחם מעבר לרגיל באזור ההרים ובפנים הארץ. הלחות הגבוהה במישור החוף יוצרת תחושת עומס חום כבד. הטמפרטורות הגבוהות נרשמות ברחבי הארץ: באילת 41 מעלות, בטבריה 38 מעלות, בקרית שמונה ובבאר שבע 36 מעלות, במודיעין ובירושלים 34 מעלות, ובתל אביב 32 מעלות עם תחושת חום כבדה.

עם זאת, על פי תחזית שפרסם חזאי מטאו-טק, ליעד אביב, המצב עומד להשתנות באופן משמעותי. מחר, יום שישי, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך מדובר בירידה מתונה בלבד לפני שינוי מהותי יותר במזג האוויר.

מערכת גשם נדירה בליל שבת

החל משעות הצהריים של שבת קודש צפויות הרוחות להתחזק באזור ההרים, ויחל לרדת גשם מקומי בצפון הארץ. השינוי המשמעותי צפוי להתרחש בשעות הלילה של שבת: מערכת גשם קצרת טווח אך חריגה בעוצמתה, שאינה אופיינית כלל לחודש אוגוסט, תגיע לאזורי הצפון, המרכז ומישור החוף.

הגשמים הצפויים יהיו חזקים במיוחד ומלווים בסופות רעמים, והשירות המטאורולוגי מזהיר מפני חשש ממשי להצפות פתאומיות במרכזי ערים. על פי התחזית המעודכנת, הגשמים המקומיים ירדו בצפון, במרכז הארץ, במישור החוף, בשפלה ובפנים הארץ.

תופעה חריגה ביותר לעונת הקיץ

לקראת שעות הבוקר של יום ראשון, כמויות המשקעים עשויות להגיע למספרים דו-ספרתיים באזורים מסוימים - תופעה חריגה ביותר לחודש אוגוסט. יצוין כי זהו אירוע גשם שני ברציפות בחודש אוגוסט השנה, כאשר השירות המטאורולוגי מדגיש שכבר אירוע גשם אחד בחודש זה נחשב לנדיר.

חודש אוגוסט השנה מתאפיין בשילוב חריג של טמפרטורות גבוהות מהרגיל לצד אירועי גשם בלתי רגילים. באמצע החודש ירדו גשמים חזקים בצפון, בירושלים ובסביבתה, כאשר בתחנת מעלה אדומים נרשם שיא של 21 מילימטרים בשעה אחת, ולאחר מכן 25 מילימטרים - כמויות חריגות מאוד לעונת הקיץ.

השירות המטאורולוגי מזהיר מפני חשש לשיטפונות במדבר יהודה ובאזור ים המלח בעקבות הגשמים הצפויים. ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, ומשעות אחר הצהריים יתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמזרחה.