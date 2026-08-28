התחזית המטאורולוגית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מבשרת על מזג אוויר חורפי וגשום בימים הקרובים.

היום, יום שישי, לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר, צפוי מזג אוויר נאה. הטמפרטורות ירדו במעט, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אך עדיין יישארו מעט מעל הממוצע העונתי. עומסי החום יקלו במידה מסוימה. בשעות הלילה צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית.

בשבת הקודש צפויה עננות חלקית, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות. בשעות אחר הצהריים קיימת אפשרות לגשם מקומי בצפון הארץ. הרוחות צפויות להתחזק.

במהלך הלילה שבין שבת קודש ליום ראשון צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ובאזור המרכז. ייתכנו סופות רעמים בודדות, בעיקר בצפון, וקיים חשש להצפות מקומיות לאורך מישור החוף.

ביום ראשון צפויה עננות חלקית. בשעות הבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים מצפון הארץ ועד לצפון הנגב. הטמפרטורות ירדו באופן ניכר ותהיינה נמוכות מהממוצע העונתי, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ. עומסי החום יקלו באופן משמעותי. בשעות אחר הצהריים הגשמים צפויים להיפסק.

ביום שני צפויה עננות חלקית, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף קל לאורך החוף. הטמפרטורות יעלו במעט, אך עדיין יישארו מעט מתחת לממוצע העונתי, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ.