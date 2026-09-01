היום, יום שלישי, מזג האוויר צפוי להיות נאה לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר. הטמפרטורות יעלו במעט ויהיו מעט מעל הממוצע העונתי. עומסי החום יורגשו באופן ניכר. בשעות הלילה צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית.
מחר, יום רביעי, מזג האוויר יהיה נאה לאחר התפזרות העננות בשעות הבוקר. הטמפרטורות צפויות לעלות שוב, במיוחד באזורי ההרים ובאזורים הפנימיים של הארץ. עומסי החום יהיו כבדים יותר.
ביום חמישי הקרוב, מזג האוויר יהיה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר. הטמפרטורות צפויות לרדת במעט, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ, אולם הן עדיין יישארו גבוהות מהמקובל בתקופה זו של השנה.
הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה הקרוב:
ירושלים: 18-28 מעלות
תל אביב: 24-30 מעלות
באר שבע: 21-32 מעלות
חיפה: 23-31 מעלות
טבריה: 22-34 מעלות
צפת: 17-27 מעלות
אילת: 28-36 מעלות
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