יו"ש, אתמול ( צילום: חיים גולדברג/FLASH90 )

היום, יום שלישי, מזג האוויר צפוי להיות נאה לאחר שהעננות הבוקרית תתפזר. הטמפרטורות יעלו במעט ויהיו מעט מעל הממוצע העונתי. עומסי החום יורגשו באופן ניכר. בשעות הלילה צפוי מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית.