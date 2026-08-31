על פי התחזית, היום (יום שני) השמיים יהיו מעוננים חלקית בשעות הבוקר, עם אפשרות לטפטוף קל באזור החוף. הטמפרטורות צפויות לעלות במעט ולהגיע לרמה הרגילה לעונה זו של השנה. בשעות הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

ביום שלישי, לאחר שהעננות תתפזר בשעות הבוקר, מזג האוויר יהיה נעים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במתינות ויהיו מעט מעל הממוצע לתקופה זו, עם תחושת הכבדה מסוימת בעומסי החום.

ביום רביעי, גם הוא יחל עם עננות בוקר שתתפזר, אך לאחר מכן צפויה התחממות נוספת, בעיקר באזור ההרים ובאזורים הפנימיים של הארץ. עומסי החום יהיו כבדים עד קיצוניים באזורים אלו.

הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה הקרב:

ירושלים: 18-28 מעלות

תל אביב: 24-30 מעלות

באר שבע: 21-32 מעלות

חיפה: 23-31 מעלות

טבריה: 22-34 מעלות

צפת: 17-27 מעלות

אילת: 28-36 מעלות