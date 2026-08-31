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תחזית מזג האוויר

תחזית מזג האוויר: מטפטוף בבוקר, ובהמשך השבוע צפויה התחממות ניכרת

בימים הקרובים צפויה עליה הדרגתית בטמפרטורות: היום ומחר מזג אוויר נוח יחסית, אך ביום רביעי צפויה התחממות משמעותית עם עומסי חום כבדים בהרים ובפנים הארץ | התחזית המפורטת

חוף הים בסיני, השבוע (צילום: חיים גולדברג/FLASH90)

על פי התחזית, היום (יום שני) השמיים יהיו מעוננים חלקית בשעות הבוקר, עם אפשרות לטפטוף קל באזור החוף. הטמפרטורות צפויות לעלות במעט ולהגיע לרמה הרגילה לעונה זו של השנה. בשעות הלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.

ביום שלישי, לאחר שהעננות תתפזר בשעות הבוקר, מזג האוויר יהיה נעים. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במתינות ויהיו מעט מעל הממוצע לתקופה זו, עם תחושת הכבדה מסוימת בעומסי החום.

ביום רביעי, גם הוא יחל עם עננות בוקר שתתפזר, אך לאחר מכן צפויה התחממות נוספת, בעיקר באזור ההרים ובאזורים הפנימיים של הארץ. עומסי החום יהיו כבדים עד קיצוניים באזורים אלו.

הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה הקרב:

ירושלים: 18-28 מעלות

תל אביב: 24-30 מעלות

באר שבע: 21-32 מעלות

חיפה: 23-31 מעלות

טבריה: 22-34 מעלות

צפת: 17-27 מעלות

אילת: 28-36 מעלות

טמפרטורותתחזית מזג אווירעומסי חום

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