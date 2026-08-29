השירות המטאורולוגי מזהיר ממערכת גשם חורפית חריגה במיוחד לעונת הקיץ, שצפויה להגיע לישראל החל מהלילה שבין מוצאי שבת קודש לראשון. הגשמים יירדו לפרקים, בעיקר באזור הצפון ובמרכז הארץ, בליווי רוחות מתחזקות וסופות רעמים בודדות. הרשויות מזהירות מפני חשש ממשי להצפות מקומיות באזורים עירוניים ולשיטפונות פתאומיים בנחלי מזרח הארץ.
על פי הנתונים המעודכנים, הגשמים צפויים להתחיל לרדת משעות הערב של מוצאי שבת קודש, כאשר עיקר המערכת יתרכז בשעות הלילה ובבוקר המוקדם של יום ראשון. התופעה החריגה נגרמת כתוצאה מחדירת אפיק רום לאזור, המביא עמו מסת אוויר קרה במיוחד בשכבות הגבוהות של האטמוספירה.
המפגש בין האוויר הקר בגובה לבין הקרקע החמה יוצר תנאים של אי-יציבות אטמוספרית חריפה ומערבולת תרמית, המביאים למזג אוויר פעיל האופייני דווקא לתחילת עונת החורף. תופעה זו נדירה ביותר בחודש אוגוסט, שבו בדרך כלל שולטת באזורנו הרמה הסובטרופית המונעת התפתחות של ענני גשם.
עיקר הגשמים צפוי להתרכז באזור הגליל המערבי והעליון וכן ברמת הגולן, שם צפויים גשמים חזקים במיוחד העלולים לגרום להצפות נרחבות. ביתר אזורי הארץ צפויות כמויות גשם מתונות יותר מהערכות ראשוניות, אולם משבי רוח עוצמתיים במהירות של כ-70 קילומטר לשעה עלולים לגרום להגבלות קשות בראות ובתנאי הנהיגה.
קיים חשש ממשי להצפות מקומיות לאורך מישור החוף ובמרכזי הערים, במיוחד באזורים שבהם מערכות הניקוז אינן מוכנות לקליטת כמויות גשם משמעותיות בתקופה זו של השנה. בנוסף, קיים סיכון לשיטפונות פתאומיים בנחלי מזרח הארץ, שם הקרקע היבשה מקשה על ספיגת המים.
לקראת אמצע השבוע צפויה התייצבות במזג האוויר: החל מיום שני ושלישי יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות. ביום רביעי כבר צפוי מזג אוויר בהיר והתחממות קלה נוספת שתחזיר את האקלים להיות מעט חם מהרגיל לעונה באזור ההרים, לצד עומס חום במישור החוף.
ביום ראשון, לאחר שהגשמים ייפסקו בשעות הצהריים, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום שאפיינו את הימים האחרונים.
הרשויות קוראות לציבור להיערך למערכת הגשם, להימנע מנסיעות שאינן הכרחיות בשעות השיא, ולנקוט משנה זהירות מפני הצפות באזורים עירוניים ומפני שיטפונות בנחלים. מומלץ לעקוב אחר עדכוני מזג האוויר השוטפים ולהישמע להנחיות הבטיחות.
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