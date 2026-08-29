השירות המטאורולוגי מזהיר ממערכת גשם חורפית חריגה במיוחד לעונת הקיץ, שצפויה להגיע לישראל החל מהלילה שבין מוצאי שבת קודש לראשון. הגשמים יירדו לפרקים, בעיקר באזור הצפון ובמרכז הארץ, בליווי רוחות מתחזקות וסופות רעמים בודדות. הרשויות מזהירות מפני חשש ממשי להצפות מקומיות באזורים עירוניים ולשיטפונות פתאומיים בנחלי מזרח הארץ.

על פי הנתונים המעודכנים, הגשמים צפויים להתחיל לרדת משעות הערב של מוצאי שבת קודש, כאשר עיקר המערכת יתרכז בשעות הלילה ובבוקר המוקדם של יום ראשון. התופעה החריגה נגרמת כתוצאה מחדירת אפיק רום לאזור, המביא עמו מסת אוויר קרה במיוחד בשכבות הגבוהות של האטמוספירה.

המפגש בין האוויר הקר בגובה לבין הקרקע החמה יוצר תנאים של אי-יציבות אטמוספרית חריפה ומערבולת תרמית, המביאים למזג אוויר פעיל האופייני דווקא לתחילת עונת החורף. תופעה זו נדירה ביותר בחודש אוגוסט, שבו בדרך כלל שולטת באזורנו הרמה הסובטרופית המונעת התפתחות של ענני גשם.

עיקר הגשמים צפוי להתרכז באזור הגליל המערבי והעליון וכן ברמת הגולן, שם צפויים גשמים חזקים במיוחד העלולים לגרום להצפות נרחבות. ביתר אזורי הארץ צפויות כמויות גשם מתונות יותר מהערכות ראשוניות, אולם משבי רוח עוצמתיים במהירות של כ-70 קילומטר לשעה עלולים לגרום להגבלות קשות בראות ובתנאי הנהיגה.

קיים חשש ממשי להצפות מקומיות לאורך מישור החוף ובמרכזי הערים, במיוחד באזורים שבהם מערכות הניקוז אינן מוכנות לקליטת כמויות גשם משמעותיות בתקופה זו של השנה. בנוסף, קיים סיכון לשיטפונות פתאומיים בנחלי מזרח הארץ, שם הקרקע היבשה מקשה על ספיגת המים.