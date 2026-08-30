( צילום: יוסי אלוני/Flash90 )

היום, יום ראשון, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית, כאשר בשעות הבוקר עד הצהריים עשוי לרדת גשם מקומי בעיקר באזור הצפון. הטמפרטורות ימשיכו לרדת והן יהיו נמוכות מהמקובל בתקופה זו של השנה, במיוחד באזור ההרים ובפנים הארץ. תושבי הארץ ירגישו הקלה משמעותית בעומסי החום. בשעות הלילה יימשך המזג המעונן חלקית, עם אפשרות לטפטוף קל לאורך רצועת החוף.