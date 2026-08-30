היום, יום ראשון, צפוי מזג אוויר מעונן חלקית, כאשר בשעות הבוקר עד הצהריים עשוי לרדת גשם מקומי בעיקר באזור הצפון. הטמפרטורות ימשיכו לרדת והן יהיו נמוכות מהמקובל בתקופה זו של השנה, במיוחד באזור ההרים ובפנים הארץ. תושבי הארץ ירגישו הקלה משמעותית בעומסי החום. בשעות הלילה יימשך המזג המעונן חלקית, עם אפשרות לטפטוף קל לאורך רצועת החוף.
ביום שני צפוי מזג אוויר מעונן חלקית. בשעות הבוקר המוקדמות קיימת אפשרות לטפטוף לאורך החוף. הטמפרטורות יעלו במעט, אך עדיין יישארו מתחת למקובל לעונה, בעיקר באזורי ההרים ובפנים הארץ.
ביום שלישי, לאחר שהעננות תתפזר בשעות הבוקר, המזג יהיה נאה. הטמפרטורות יעלו שוב במעט ויהיו מעט מעל הממוצע לתקופה זו. תחל להיות מורגשת הכבדה בעומסי החום.
ביום רביעי, לאחר התפזרות העננות בשעות הבוקר, המזג יהיה נאה. הטמפרטורות ימשיכו לעלות במעט, במיוחד באזור ההרים ובפנים הארץ, ועומסי החום יוכבדו עוד יותר.
הטמפרטורות הצפויות היום ובלילה הקרוב:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-31
טבריה: 22-34
צפת: 17-27
אילת: 28-36
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