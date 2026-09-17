ירושלים ( צילום: יונתן זינדל/Flash90 )

מזג האוויר היום (חמישי) צפוי להיות בהיר ברובו. הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב חלקי הארץ – חם מהרגיל ויבש באזור ההרים ובפנים הארץ, ולח לאורך רצועת החוף. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, ולקראת שעות הבוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף.