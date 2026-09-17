מזג האוויר היום (חמישי) צפוי להיות בהיר ברובו. הטמפרטורות ימשיכו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב חלקי הארץ – חם מהרגיל ויבש באזור ההרים ובפנים הארץ, ולח לאורך רצועת החוף. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, ולקראת שעות הבוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף.
מחר, יום שישי, יהיה מעונן חלקית עם ירידה ניכרת בטמפרטורות – בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ – והן יחזרו לרמה הרגילה לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה צפויים גשמים מקומיים, ובצפון ייתכנו גם סופות רעמים בודדות. הרוחות יתחזקו ברוב האזורים.
ביום שבת קודש יהיה מעונן חלקית, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות. עד שעות הצהריים ייתכן טפטוף או גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 20-31
תל אביב: 24-31
באר שבע: 21-35
חיפה: 23-30
טבריה: 22-36
צפת: 21-32
אילת: 30-41
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