גשם ( צילום: פלאש 90 )

בימים שקדמו לסוף השבוע האחרון, נראה היה שהקיץ עומד להיקטע באופן בלתי צפוי. מודלים מטאורולוגיים הצביעו על מערכת חריגה במיוחד לסוף חודש אוגוסט, כשהתחזיות דיברו על גשמים משמעותיים במרכז הארץ, סופות רעמים וברקים, ברד, ואף סכנה אפשרית להצפות מקומיות.

האזהרות הופצו בכלי התקשורת, והציבור נערך למה שנראה כאירוע מזג אוויר יוצא דופן. מי שעקב אחר התחזיות במהלך השבוע יכול היה לקבל את הרושם שמערכת כמעט חורפית עומדת להגיע למרכז הארץ. אולם כשהגיעה השעה, התמונה בשטח הייתה שונה לחלוטין. אמנם נרשמו גשמים באזורים מסוימים בארץ, ובחלקים הצפוניים אף נמדדו כמויות משקעים ניכרות, אך במרכז הארץ האירוע היה מתון בהרבה מהתרחישים שעליהם דובר בתחילת השבוע. אירוע גשם חריג צפוי ממוצאי שבת בבלי | 26.08.26 החזאי הראשי של מטאו-טק, נחום מליק, הסביר בשיחה עם ערוץ 7 כי הסיבה המרכזית לפער בין התחזית למציאות נעוצה במסלול בו נעה המערכת. לדבריו, מוקד המערכת נע צפונה יותר ממה שהצביעו התחזיות המוקדמות. בשלב הראשוני של החיזוי, המודלים הצביעו על מערכת שתעבור קרוב יותר לישראל ותשפיע באופן נרחב על המרכז ועל מישור החוף. אך ככל שהתקרב מועד האירוע, התברר שהמערכת מתמקמת צפונית יותר, כאשר עיקר הפעילות מתרכזת באזור לבנון והסביבה.

גשם ( צילום: יוסי זמיר - פלאש 90 )

התוצאה הייתה ברורה: ישראל קיבלה בעיקר את קצוות המערכת, בעוד שהגשמים העיקריים נותרו מצפון לגבולותיה.

הדבר בולט במיוחד כאשר מדובר באירוע חריג לעונה זו. בסוף חודש אוגוסט, כאשר הקרקע והאטמוספרה עדיין לא נמצאות במצב האופייני לחורף, למיקום המדויק של המערכת יש חשיבות מכרעת. שינוי של עשרות או מאות קילומטרים במסלול יכול להוות את ההבדל בין גשם משמעותי לבין טפטוף קל בלבד באזור מסוים.

גם התחזית עצמה עברה שינויים ככל שהתקרב מועד האירוע. כבר ביום חמישי החלו להופיע אינדיקציות לכך שהמערכת נחלשת ונעה צפונה, ולכן התרחיש המעודכן היה מתון יותר מזה שהוצג כמה ימים קודם לכן.

אלא שבשלב זה, התחזיות המוקדמות כבר יצרו ציפייה רבה בקרב הציבור. הדיבורים על גשם חריג, כמויות גדולות וחשש להצפות זכו לחשיפה נרחבת, והציבור כבר התכונן לאירוע משמעותי.

חלק מהפער נבע גם מהאופן שבו הועברו התחזיות לציבור הרחב. לדברי מליק, החזאים אכן זיהו אפשרות ממשית למזג אוויר חריג וניסו להתריע מראש, אך ככל שהמסרים עברו דרך גורמי התקשורת והציבור, התרחיש קיבל לעיתים עוצמה גדולה יותר מהמתוכנן.

וכאן טמונה בדיוק אחת הבעיות המורכבות בחיזוי מזג אוויר: מצד אחד, החזאים והרשויות נדרשים להתריע מראש כדי לאפשר לציבור להתכונן לאירוע שעלול לגרום לנזקים. מצד שני, ככל שמקדימים את התחזית, קיימת אי-ודאות גדולה יותר לגבי המסלול המדויק והעוצמה שתתממש בפועל.