היום (שלישי) צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות שיישארו רגילות לעונה. גם בלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
מחר, יום רביעי, יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יעלו במעט, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אך עדיין יישארו ברמה הרגילה לעונה.
ביום חמישי צפויה ירידה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ובצפון הארץ ולאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי, ברובו קל.
ביום שישי תימשך ההתקררות עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ולקראת הצהרים יחל לרדת גשם מקומי. יתכנו סופות רעמים בודדות בצפון הארץ ובמרכזה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-29
טבריה: 22-34
צפת: 17-30
אילת: 28-39
0 תגובות