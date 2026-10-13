ציון הרשב"י בהר מירון ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

היום (שלישי) צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות שיישארו רגילות לעונה. גם בלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.