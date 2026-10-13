בבלי
מזג האוויר

התחזית: גשמים וסופות רעמים בדרך – מתי יגיעו?

התקררות הדרגתית לקראת סוף השבוע: ביום חמישי יחל לרדת גשם בצפון ובחוף, וביום שישי צפויים ממטרים מקומיים וסופות רעמים בצפון ובמרכז | התחזית המלאה

ציון הרשב"י בהר מירון (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (שלישי) צפוי מזג אוויר מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי משמעותי בטמפרטורות שיישארו רגילות לעונה. גם בלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.

מחר, יום רביעי, יהיה מעונן חלקית. הטמפרטורות יעלו במעט, בעיקר באזור ההרים ובפנים הארץ, אך עדיין יישארו ברמה הרגילה לעונה.

ביום חמישי צפויה ירידה בטמפרטורות, והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ובצפון הארץ ולאורך מישור החוף יתכן גשם מקומי, ברובו קל.

ביום שישי תימשך ההתקררות עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ולקראת הצהרים יחל לרדת גשם מקומי. יתכנו סופות רעמים בודדות בצפון הארץ ובמרכזה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39

גשםטמפרטורותתחזית מזג אווירסופות רעמים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במזג האויר:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר