( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

מזג האוויר בימים הקרובים צפוי להיות נעים בתחילת חול המועד, אך משני בערב יחל שינוי, כך עולה מהתחזית של השירות המטאורולוגי הישראלי. בימים שלישי ורביעי צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ, ועל פי המודלים המעודכנים גם במרכז.