מזג האוויר בימים הקרובים צפוי להיות נעים בתחילת חול המועד, אך משני בערב יחל שינוי, כך עולה מהתחזית של השירות המטאורולוגי הישראלי. בימים שלישי ורביעי צפויים גשמים מקומיים בצפון הארץ, ועל פי המודלים המעודכנים גם במרכז.
הגשמים עשויים להיות חזקים מקומית ולזמן קצר, בעיקר ביום רביעי. באותו יום תורגש גם ירידה ניכרת בטמפרטורות שתימשך עד לחג השני של סוכות. באזור ההרים ובירושלים הטמפרטורות יגיעו ל-23 מעלות בלבד - הטמפרטורות הנמוכות ביותר מאז האביב האחרון.
על פי התחזית, בחג השני של סוכות יתחדשו הגשמים, ואולי אפילו באופן משמעותי.
התחזית המפורטת לימים הקרובים:
היום, יום ראשון - א' דחול המועד סוכות: מזג אוויר בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ללא שינוי ניכר.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
- ירושלים - 16-26
- תל אביב - 22-29
- חיפה - 21-28
- צפת - 16-27
- טבריה - 20-32
- אשדוד - 21-29
- עין גדי - 24-32
- באר שבע - 19-30
- אילת - 25-36
מחר, יום שני - ב' דחול המועד סוכות: מעונן חלקית עד בהיר. עלייה קלה בטמפרטורות במרכז הארץ ובדרומה, הטמפרטורות עדיין רגילות לעונה. בצפון הארץ צפוי מדי פעם גשם מקומי, ברובו קל.
יום שלישי - ג' דחול המועד סוכות: מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יירדו במרכז הארץ ובדרומה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.
יום רביעי - ד' דחול המועד סוכות: מעונן חלקית. ירידה נוספת בטמפרטורות. יתכן גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון.
0 תגובות